Под сянката на чуждестранна намеса: Словения провежда парламентарни избори

На 22 март 2026 г. в Словения се провеждат парламентарни избори в Словения. 17 партии и коалиции се борят за 90 мандата. Големият сблъсък е между либералният министър-председател Роберт Голоб и неговата партия "Движение Свобода", и популистът и привърженик на Доналд Тръмп Янез Янша, лидер на "Словенската демократическа партия". Предизборната кампания беше белязана от сигнали за чуждестранна намеса в изборния процес, предаде БНР.

Словенски вестник: Агенти на "Частен Мосад" са пристигнали в Словения

Израелско разузнаване

Появиха се твърдения, че представители на израелска частна разузнавателна фирма са посещавали Словения и са разговаряли с опозиционната "Словенска демократическа партия". Припомняме, че словенският премиер Роберт Голоб обвини тази седмица „чуждестранни служби“ в намеса в изборите в неделя след като беше разкрито, че служители на израелската частна шпионска фирма Black Cube са посетили страната през декември и са се срещнали с основния кандидат на опозицията Янез Янша, предаде хърватската медия "Индекс". "Фактът, че... чуждестранни служби се намесват в изборите на демократична държава-членка на Европейския съюз, е нещо нечувано“, каза словенският премиер.

Прогнози

Според проучванията нито една от двете водещи партии няма да спечели мнозинство в парламента, а изходът от вота ще се реши от по-малките коалиции.

