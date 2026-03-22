"С този футбол ЦСКА не го чака нищо добро": Бивш президент на "Армията" предупреди Христо Янев и играчите

22 март 2026, 11:27 часа 380 прочитания 0 коментара
"С този футбол ЦСКА не го чака нищо добро": Бивш президент на "Армията" предупреди Христо Янев и играчите

Загубата с 0:3 от Лудогорец повдигна сериозни въпроси около работата на Христо Янев в ЦСКА. "Армейците" показаха добро лице в първите минути на срещата, но след това изпуснаха инициативата, което даде възможност на "орлите" да стигнат до успех. В друбоя се открои един сериозен проблем, върху който Янев и футболистите трябва да поработят, ако искат да осъществят целите си за сезона, а именно вкарването на голове.

Бивш президент на ЦСКА коментира проблемите на "армейците", проличали си срещу Лудогорец

Представянето на "червените" в този мач стана обект на коментари и на бившия президент на клуба и БФС - Валентин Михов. Той сподели впечатленията си от видяното, както и работата на Христо Янев. В интервю пред "Тема Спорт" бившият бос на "Армията" отказа да "уволнява" родния специалист, но ясно каза, че резултатите говорят за един треньор. Михов подчерта, че има качествени футболисти в състава, но като цяло ЦСКА играе объркан футбол и няма как да стане с 15 до 20 минути качествена игра.

"Аз не съм специалист, за да определям, но си казвам мнението като фен. С 15 до 20 минути футбол няма да стане. За мен толкова време ЦСКА игра прилично. Има качествени футболисти, не мога да се мешам в работата на щаба, уважавам го Христо Янев, но резултатите говорят за един треньор. Отсега трябва да мислим, че за този хубав, прекрасен стадион е нужен силен отбор. Аз като цесекар така го чувствам. Не заслужава това бижу на него да играе объркан състав, без ясно изразен стил", заяви Михов в интервюто си пред "Тема спорт".

Валентин Михов

"Ако няма резултати, значи нещо не е наред. Или във футболистите, или в треньора"

След това Михов бе попитан дали мястото на Янев е застрашено, ако отборът продължи да изпитва колебания до края на сезона. Той бе категоричен, че ако няма резултати, то проблемът е или във футболистите, или в треньора. Според него в състава трябва да се внедрят повече българи, тъй като не вижда с какво чужденците са допринесли към родния футбол. Накрая Михов каза, че ако ЦСКА продължава да играе така, нищо добро не го чака: "Пак казвам, с най-добри чувства съм към Христо Янев, чувствам го като мое момче, но работата на треньорите се оценява с резултатите. Ако няма резултати, значи нещо не е наред. Или във футболистите, или в треньора. Ако е в играчи, освобождавай ги, вкарвай нови и търси правилния път."

"За мен ако има повече цесекарчета в отбора, ще е по-добре. Аз съм малко маниак на българското. Защото не виждам с какво променихме нивото на футбола ни с толкова чужденци. Нека има футболисти от чужбина, но да бъдат наистина качествени, да са лидери на отбора. А ние нямаме лидер в ЦСКА. Някой, който да поведе отбора. Това се вижда в трудните моменти. Когато отборът побеждава, лесно се играе. Но когато не вървят нещата и е тежка ситуацията, трябва да има лидер, да вдигне останалите. За мен липсват личности и в ЦСКА, и в българския футбол. Това, което видях, ме разочарова. Защото и срещу Лудогорец, и срещу Левски и в Европа, ако се класираме и играем този тип футбол, нищо добро не ни чака", каза още Михов.

Дария Александрова
Дария Александрова
ЦСКА Валентин Михов Христо Янев
