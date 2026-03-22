Десетки пострадали след ирански удари в Израел (ВИДЕО)

Редица експлозии са били чути в Йерусалим, след като израелската армия предупреди за изстреляни ракети от Иран, насочени към централната част на Израел, съобщи Франс прес. "Към този момент няма данни за пострадали", съобщи службата за спешна помощ "Маген Давид Адом", израелският еквивалент на Червения кръст. Екипи са били изпратени на места с попадения в централната част на страната, като се съобщава за ограничени щети в района на Тел Авив.

Арад и Димона

Повече от 170 души са ранени след ракетни удари от Иран в израелските градове Арад и Димона. В Арад най-малко 115 души са ранени в резултат на директен удар с балистична ракета между къщи, девет от които са в тежко състояние. В Димона (също в резултат на директно попадение) са ранени най-малко 59 души.

Според иранските държавни агенции, ударите са били насочени към израелски център за ядрени изследвания, разположен на около 10 километра от Димона, в отговор на атака срещу центъра за обогатяване на уран в Натанз предния ден.

Ядрен обект

В Димона се намира основният ядрен обект на страната. За съоръжението, което е там, се смята, че произвежда плутоний за недекларирана програма за ядрени оръжия - по приблизителни оценки: 80–400 ядрени глави. Обектът е построен през 60-те години на миналия век с френска помощ. Той заема централно място в политиката на Израел за ядрена двусмисленост.

Иран удари с балистична ракета израелския град, където се смята, че се правят тайно ядрени оръжия (ВИДЕО)

