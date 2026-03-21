Иран удари с балистична ракета израелския град, където се смята, че се правят тайно ядрени оръжия (ВИДЕО)

21 март 2026, 20:16 часа 266 прочитания 0 коментара
Иран порази с балистична ракета град Димона в Южен Израел, където се намира основният ядрен обект на страната. За съоръжението, което е там, се смята, че произвежда плутоний за недекларирана програма за ядрени оръжия - по приблизителни оценки: 80–400 ядрени глави. Обектът е построен през 60-те години на миналия век с френска помощ. Той заема централно място в политиката на Израел за ядрена двусмисленост.

Видеа от удара с ракетата заляха социалните мрежи:

Още: "Най-продължителният артилерийски удар в историята": САЩ се хвалят, а Иран плаши с "нови стратегии" (ВИДЕО)

Ранени

Около 20 души са ранени, предимно леко, при удара на иранска балистична ракета в Димона, съобщава израелската служба за спешна помощ „Маген Давид Адом“. Според спасителните служби ракетата е ударила директно сграда в града.

Информацията на израелските власти е, че на място се лекува 10-годишно момче в умерено състояние, което е било ударено от шрапнел.

Около 20 други души са ранени от шрапнел, наранени след падане, докато тичат към убежище, или страдат от остра тревожност, добавят от "Маген Давид Адом".

Още: Тръмп изнудвал страните от Персийския залив: Още война или край - няма значение, платете ми трилиони (ВИДЕО)

По-рано през деня имаше нападение срещу иранския ядрен обект в Натанз, като Израел отрече участие: МААЕ: Няма повишена радиация след ударите в Натанз (ВИДЕО).

Димитър Радев Отговорен редактор
Израел Ядрени оръжия Иран ирански балистични ракети иранска ракета война Израел война Иран
