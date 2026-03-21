Иран удари с балистична ракета израелския град, където се смята, че се правят тайно ядрени оръжия (ВИДЕО)

Иран порази с балистична ракета град Димона в Южен Израел, където се намира основният ядрен обект на страната. За съоръжението, което е там, се смята, че произвежда плутоний за недекларирана програма за ядрени оръжия - по приблизителни оценки: 80–400 ядрени глави. Обектът е построен през 60-те години на миналия век с френска помощ. Той заема централно място в политиката на Израел за ядрена двусмисленост.
Видеа от удара с ракетата заляха социалните мрежи:
WATCH: Impressive footage of Iranian missile hit on Israel's Dimona tonight. pic.twitter.com/xtBvxQvR9Z— Clash Report (@clashreport) March 21, 2026
BREAKING: Iranian ballistic missile hits Dimona, Israel. pic.twitter.com/DgScmx3anO— Clash Report (@clashreport) March 21, 2026
Very close footage of Iranian missile hitting Dimona tonight. https://t.co/k0eps71ROl pic.twitter.com/sDso1Zqv3E— Clash Report (@clashreport) March 21, 2026
Another very close footage of Iranian missile hit in Dimona tonight. pic.twitter.com/xtl9Fu2txm— Clash Report (@clashreport) March 21, 2026
Ранени
Около 20 души са ранени, предимно леко, при удара на иранска балистична ракета в Димона, съобщава израелската служба за спешна помощ „Маген Давид Адом“. Според спасителните служби ракетата е ударила директно сграда в града.
Информацията на израелските власти е, че на място се лекува 10-годишно момче в умерено състояние, което е било ударено от шрапнел.
Около 20 други души са ранени от шрапнел, наранени след падане, докато тичат към убежище, или страдат от остра тревожност, добавят от "Маген Давид Адом".
По-рано през деня имаше нападение срещу иранския ядрен обект в Натанз, като Израел отрече участие: МААЕ: Няма повишена радиация след ударите в Натанз (ВИДЕО).