Вучич очаква удар срещу Иран до 48 часа (ВИДЕО)

Сръбският президент Александър Вучич прогнозира удар срещу Иран до 48 часа. За САЩ Иран е тежка и изключително важна цел и този път те искат тя да бъде напълно неутрализирана. Тръмп се опитва с военни маневри да блъфира, но не по отношение на това дали ще удари или не, а че разгромът на Персия може да стане без странични щети. Още от 2018 г., в рамките на управлението на Доналд Тръмп, Съединените щати следват ясна визия и крайна цел по отношение на Иран. В момента Вашингтон е в последния етап от плана си за окончателно пречупване на управляващите в Техеран. Още: Последни усилия зад кулисите да няма война САЩ - Иран (ВИДЕО)

Serbian President Vučić predicts a strike on Iran within 48 hours



Serbia’s president Aleksandar Vučić linked the possibility to the release of the scandalous Epstein files:



“When nonsense like this appears, as it did with Monica Lewinsky, someone ends up getting bombed. Will… pic.twitter.com/KnlURUEjb7 — NEXTA (@nexta_tv) February 1, 2026

Какви са действията на Тръмп спрямо Иран?

Тръмп даде началото като оттегли САЩ от ядреното споразумение. С този акт той остави Иран без ангажименти, като същевременно с това обяви иранската ядрена програма за нелегитимна. След това по заповед на Тръмп през януари 2020 г. в Ирак беше ликвидиран ключовият за Иранската революционна гвардия генерал Касем Сюлеймани. Така на практика започна операцията по орязване на регионалното влияние на Иран. През септември 2024 г. Израел продължи с неутрализиране на Хизбула чрез операцията с пейджърите и атентата над дългогодишния лидер на организацията Хасан Насралла.

След 12-дневната война (юни 2025 г.), САЩ разшириха и затегнаха санкциите срещу Иран в рамките на политиката на т.нар. „максимален натиск“, въведена още през 2018 г. Те наложиха над 4000 вида санкции. Това в комбинация с дългогодишни структурни проблеми в иранската икономика, доведе до рязко покачване на инфлацията, която по официални данни на иранските власти надхвърля 40%. Така се изостри социалното напрежение и се предизвика масово обществено недоволство. Протестите бяха тест до колко захватът на режима в Техеран е разхлабен, като се направи опит с външна подкрепа те да бъдат яхнати и разширени. Но управляващите успяха да овладеят бунта, който извън социално-икономическите мотиви, нямаше достатъчно силен политически опозиционен заряд и лидерство.

В известен смисъл санкциите постигнаха успех. Но в момента САЩ търсят нещо по-голямо от тези мерки. Това обаче не означава, че и в този случай могат да приложат тактиката, която използваха във Венецуела: строга морска блокада, забрана на всички кораби да влизат или излизат от страната и накрая арест на Мадуро.

САЩ се ръководят от теорията „удари и се изтегли“ (hit and run). Това означава, че настоящото военно струпване – особено в Индийския океан – има за цел бърза, решителна военна операция, която има една цел: да удари политическото ръководство на Иран, като нанесе сериозен удар по образа и стабилността на режима.

