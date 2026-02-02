Спорт:

Вучич очаква удар срещу Иран до 48 часа (ВИДЕО)

02 февруари 2026, 06:04 часа 301 прочитания 0 коментара
Вучич очаква удар срещу Иран до 48 часа (ВИДЕО)

Сръбският президент Александър Вучич прогнозира удар срещу Иран до 48 часа. За САЩ Иран е тежка и изключително важна цел и този път те искат тя да бъде напълно неутрализирана. Тръмп се опитва с военни маневри да блъфира, но не по отношение на това дали ще удари или не, а че разгромът на Персия може да стане без странични щети. Още от 2018 г., в рамките на управлението на Доналд Тръмп, Съединените щати следват ясна визия и крайна цел по отношение на Иран. В момента Вашингтон е в последния етап от плана си за окончателно пречупване на управляващите в Техеран. Още: Последни усилия зад кулисите да няма война САЩ - Иран (ВИДЕО)

Какви са действията на Тръмп спрямо Иран?

Още: Сценариите за войната САЩ-Иран: Досиетата "Епстийн" принудиха Тръмп да действа

Тръмп даде началото като оттегли САЩ от ядреното споразумение. С този акт той остави Иран без ангажименти, като същевременно с това обяви иранската ядрена програма за нелегитимна. След това по заповед на Тръмп през януари 2020 г. в Ирак беше ликвидиран ключовият за Иранската революционна гвардия генерал Касем Сюлеймани. Така на практика започна операцията по орязване на регионалното влияние на Иран. През септември 2024 г. Израел продължи с неутрализиране на Хизбула чрез операцията с пейджърите и атентата над дългогодишния лидер на организацията Хасан Насралла.

След 12-дневната война (юни 2025 г.), САЩ разшириха и затегнаха санкциите срещу Иран в рамките на политиката на т.нар. „максимален натиск“, въведена още през 2018 г. Те наложиха над 4000 вида санкции. Това в комбинация с дългогодишни структурни проблеми в иранската икономика, доведе до рязко покачване на инфлацията, която по официални данни на иранските власти надхвърля 40%. Така се изостри социалното напрежение и се предизвика масово обществено недоволство. Протестите бяха тест до колко захватът на режима в Техеран е разхлабен, като се направи опит с външна подкрепа те да бъдат яхнати и разширени. Но управляващите успяха да овладеят бунта, който извън социално-икономическите мотиви, нямаше достатъчно силен политически опозиционен заряд и лидерство.

В известен смисъл санкциите постигнаха успех. Но в момента САЩ търсят нещо по-голямо от тези мерки. Това обаче не означава, че и в този случай могат да приложат тактиката, която използваха във Венецуела: строга морска блокада, забрана на всички кораби да влизат или излизат от страната и накрая арест на Мадуро.

САЩ се ръководят от теорията „удари и се изтегли“ (hit and run). Това означава, че настоящото военно струпване – особено в Индийския океан – има за цел бърза, решителна военна операция, която има една цел: да удари политическото ръководство на Иран, като нанесе сериозен удар по образа и стабилността на режима.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: "Драстично и драматично": Защо Сърбия увеличава отбранителните си способности?

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Доналд Тръмп Иран Александър Вучич протести Иран война Иран
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес