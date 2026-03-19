Димитър Гърдев: Конфликтът в Близкия изток създава сериозна опасност от енергийна криза

Военният конфликт в Близкия изток постави света в ескалация с растящи цени и с огромната опасност да започне криза, която може да се равнява с енергийната криза от 70-те години на миналия век. Това заяви в предаването „Денят на живо” по Nova News председателят на комисията по европейски въпроси в НС Димитър Гърдев.

Той коментира заплахата на американския президент Доналд Тръмп, че може изцяло да унищожи най-голямото газово находище Южен Парс. "Изключително обезпокоителни новини. Това е най-голямото находище не само в региона. Това находище беше от изключително значение и за геополитическите съюзи, които Ислямска република Иран правеше", каза той.

"Само преди няколко часа Иран нанесе удари върху газовия терминал на Саудитска арабия в Червено море. Иранските терминали също са под удари от вчера", коментира още той и добави, че най-големите потърпевши от ситуацията са Европа и Китай. "Русия и САЩ имат собствени запаси и добиви", допълни Гърдев.

По думите му от създалата се обстановка единствените, които могат да излязат безопасно, са Съединените щати. "Американският президент всеки ден определя различни цели и заявява, че ги е постигнал, няма никакъв проблем да обяви, че тази фаза на войната е постигнала определени цели. Това е първата вероятност. Другата възможност е конгресът да не му гласува допълнително бюджет за войната", коментира Гърдев.