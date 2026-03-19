Руслан Трад: Ако Иран се срине, ще повлече целия регион със себе си

Към днешна дата никой не може да предположи края на конфликта в Близкия изток, каза в „Лице в лице“ по bTV Руслан Трад, сътрудник по глобална сигурност в Атлантически съвет на САЩ. „Дори и в администрацията във Вашингтон не знаят точно как ще приключи този конфликт. Основната причина е, защото няма налице всички необходими резултати, които да постигнем за сделка“, каза Трад.

По думите му темата за ядрения потенциал на Иран е останала назад през последните седмици. „Иран няма възможността да създаде ядрено оръжие. И преди тази война бяха унищожени редица мощности още миналата година. След това започнахме да говорим за смяна на режима и това е основна цел, която остава за Израел и САЩ“, коментира Руслан Трад.

По думите му и във военно отношение има редица проблеми. Оказва се, че Иран може да издържи дълго. „Нямаме налице условията за сделка. Иран каза през последните дни, че може да продължи и една година, ако трябва. Но ако те се сринат, ще сринат целия регион и те могат да го направят с много по-малко средства. Вярно, че Иран ще бъде унищожен в много отношения, но дали другата страна може да си позволи подобно продължение на конфликта – това вече е въпросителният“, коментира Трад.

"Убийството на Али Лариджани е проблем"

По думите му убийството на Али Лариджани е проблем за всякакви възможни преговори, защото той се е смятал за консервативен, но прагматичен командир в Иран. „От друга страна, гвардията има позиция как да води тази война и тя е асиметрична и партизанска. Това коства много на атакуващата страна. В случая гвардията е готова да жертва дори живота на много свои граждани, но не и да даде властта толкова лесно“, обясни експертът по сигурност.

Според него към днешна дата този конфликт може да продължи лятото, дори есента. „Войната не свършва със спирането на въздушните удари. Докато няма подписано споразумение, няма да има спиране на военните действия. Те имат всякакво лице – кибератаки, тероризъм, атаки върху корабоплаване“, каза още Руслан Трад. Конфликтът се разширява – ракетите могат да полетят навсякъде. На много места могат да бъдат спрени, но на други – не“, допълни той.

