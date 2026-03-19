След като хвърли оставка, несъгласен с войната в Иран: ФБР погна бившия директор за борба с тероризма

ФБР разследва бившия директор на Националния център за борба с тероризма Джо Кент във връзка с предполагаемо изтичане на класифицирана информация, съобщават множество източници, пряко запознати със случая, пред CBS News. Разследването е започнало още преди Кент да подаде оставка тази седмица заради начина, по който администрацията на Тръмп е реагирала на войната с Иран, съобщиха източниците. Такива случаи обикновено се разглеждат от отдела за контраразузнаване на ФБР. ФБР отказа коментар, а Кент не отговори веднага на искането за коментар на CBS News. Новината беше съобщена първо от Semafor.

Бившият заместник-началник на кабинета на Белия дом Тейлър Будович намекна за проблема малко след като Кент подаде оставка, пишейки в X, че Кент „често е в центъра на изтичане на информация за националната сигурност“ и „прекарва цялото си време в работа по подкопаване на веригата на командване и подкопаване на президента“. Той не уточни за каква информация става въпрос.

В отворено писмо Кент обяви, че се оттегля във вторник. В него той разкритикува решението за започване на война срещу Иран, като според него страната „не е представлявала непосредствена заплаха за нашата нация“. Той също така заяви, че „е ясно, че започнахме тази война поради натиск от Израел и неговото мощно американско лоби“. „Не мога с чиста съвест да подкрепя продължаващата война в Иран“, написа Кент.

Той разшири разсъжденията си в интервю в сряда с бившия водещ на Fox News Тъкър Карлсън. Кент настоя пред Карлсън, че няма разузнавателна информация, че Иран ще атакува превантивно САЩ или е на прага на създаването на ядрено оръжие, и каза, че не е имало „сериозни дебати“ преди войната, като вместо това твърди, че „израелците са довели до това решение“.

Отговорът на Белия дом

Администрацията на Тръмп отвърна яростно. Говорителят на Белия дом Каролайн Левит заяви във вторник, че писмото за оставка на Кент е изпълнено с „неверни твърдения“, твърдейки, че Иран представлява непосредствена заплаха за САЩ, и нарече твърденията, че президентът Тръмп е бил подтикнат към война от друга държава, „обидни и смешни“. Левит също така омаловажи значението на Кент, заявявайки в интервю за Fox News в сряда, че Кент „не е участвал в нито една от дискусиите“ преди или по време на войната с Иран и не е участвал в съставянето на разузнавателната документация на президента „от известно време“.

Кой е Джо Кент?

Номиниран от Тръмп, Кент беше потвърден от Сената да ръководи Националния център за борба с тероризма миналото лято, след като беше началник на кабинета на близкия му съюзник – директор на Националното разузнаване Тулси Габард. Бившият член на „Зелените барети“ и кандидат за Конгреса е предизвиквал противоречия в миналото, след като стана ясно, че Кент е платил на член на крайнодясната организация „Горди момчета“ за консултантска работа по време на една от кампаниите му в Камарата на представителите. Той нарече изборите през 2020 г. откраднати и заяви, че д-р Антъни Фаучи, бивш директор на Националния институт по алергии и инфекциозни болести, трябва да бъде обвинен в убийство заради „измамата, която представлява Covid“.

На въпрос за Кент във вторник, Тръмп каза: „Винаги съм смятал, че е слаб по отношение на сигурността.“ „Не го познавах добре, но мисля, че изглеждаше доста приятен човек“, каза той пред репортери. „Но когато прочетох изявлението му, осъзнах, че е добре, че е на свобода, защото каза, че Иран не е заплаха. Иран е заплаха. Всяка държава осъзна каква заплаха е Иран“, оправда се американският президент.