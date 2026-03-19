Забравен от ЦСКА се завръща при "армейците". Ще получи ли нов шанс?

19 март 2026, 23:23 часа 373 прочитания 0 коментара

26-годишният флангови играч Матиас Фаетон по всяка вероятност ще се завърне в ЦСКА през лятото. В момента националът на Гваделупа с френски паспорт се подвизава като преотстъпен в Цюрих. Швейцарският клуб обаче няма намерение да активира опцията за откупуване, която е залегнала в договора за наем на футболиста. До януари Фаетон се справяше добре и бе основна част от тима. Той се разписа дори в голямото дерби срещу Базел.

След това обаче крилото получи контузия в прасеца и остана извън терените за целия февруари. Цюрих прави лош сезон, като се намира на десета позиция от 12 отбора в швейцарското първенство. Очаква се клубът да потърси други опции за подсилване по фланговете през лятото и да се откаже от услугите на Фаетон. Така 26-годишният футболист ще се завърне в ЦСКА, пишат колегите от "Тема Спорт".

Все още не е ясно дали "армейците" ще дадат нов шанс на Матиас Фаетон да се докаже след разочароващите му два сезона в Борисовата градина, или ще потърси негова продажба. Договорът на крилото с клуба е до края на следващия сезон. Той пристигна през лятото на 2023 г. от Гренобъл за над 1.5 млн. евро, а като се добавят и големите разходи по заплатата му, е ясно, че ЦСКА няма да успее да избие вложеното в национала на Гваделупа.

Джем Юмеров Отговорен редактор
ЦСКА Цюрих Матиас Фаетон
