"Кажи баба тенк ю": Докато военният министър на САЩ словоблудства за Европа и Иран, Техеран удари израелска рафинерия (ВИДЕО)

"Светът, Близкият изток и нашите неблагодарни съюзници от Европа трябва да казват едно нещо на президента Тръмп - благодарим". Това заяви американският военен министър Пийт Хегсет, визирайки подпалената от САЩ нова война с Иран. На всичкото отгоре, той заяви: "Трябват пари, за да се убиват лошите" и потвърди, че наистина Пентагонът и Белият дом ще искат 200 млрд. долара за войната в Иран - ОЩЕ: Тръмп иска 200 млрд. долара да воюва с Иран. Катар и Саудитска Арабия са на ръба да атакуват (ВИДЕО)

Pete Hegset: “Our ungrateful allies in Europe should be saying one thing to President Trump: thank you.” pic.twitter.com/rvPWlVX2rY — NEXTA (@nexta_tv) March 19, 2026

Pentagon requests $200 billion for war with Iran



The U.S. Department of Defense has asked Congress to allocate more than $200 billion to fund the war with Iran and urgently increase ammunition production. This is according to reports from The Washington Post, citing high-ranking… https://t.co/paJyk71qq3 pic.twitter.com/jA0tC8QDyD — NEXTA (@nexta_tv) March 19, 2026

И на този фон, Иран нанесе въздушен удар по израелската рафинерия в Хайфа. Тя е само една от общо две, които Израел има:

⚡️ Iran strikes Israeli oil refinery in Haifa



The refinery in Haifa is considered the largest and most important fuel facility in Israel, providing about 50-60% of the country's fuel.



Israel has only two oil refineries. pic.twitter.com/6e7VCBm89I — NEXTA (@nexta_tv) March 19, 2026

Това стана, след като говорител на Иран обяви, че Израел и САЩ са направили голяма грешка с атаки срещу ирански енергийни обекти и че тепърва иранското отмъщение предстои - ОЩЕ: Ударите на Иран върнаха износа на втечнен газ от Катар с години назад, форсмажор засяга Европа

Iran’s Khatam al-Anbiya Central HQ warned that any repeat strikes on its energy infrastructure will lead to sustained attacks on enemy and allied energy facilities, adding retaliation is already underway and not finished. "You made a big mistake," the spokesperson added. #Iran pic.twitter.com/Ue3sX2ZaFj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 19, 2026

А за капак финансовият министър на САЩ Скот Бесент се изяви с поредна "брилянтна" идея как да свали цената на петрола. По-точно - да се махнат санкциите срещу иранския петрол, който в момента е в танкери в открити води т.е. за 10-14 дни. Така щяла да бъде свалена цената - след като МАЕ освободи рекордно количество резерви петрол, цената не падна устойчиво - Още: САЩ признаха каква каша са забъркали - може да облекчат санкциите върху иранския петрол заради цените (ВИДЕО)

U.S. could use Iranian oil against Iran — U.S. Treasury Secretary



Scott Bessent stated that in the coming days, the U.S. could lift sanctions on Iranian oil in the sea to release it onto the global market and curb rising prices.



According to him, around 140 million barrels of… pic.twitter.com/PBKbJVvnmv — NEXTA (@nexta_tv) March 19, 2026