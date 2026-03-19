Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

19 март 2026, 17:55 часа
"Кажи баба тенк ю": Докато военният министър на САЩ словоблудства за Европа и Иран, Техеран удари израелска рафинерия (ВИДЕО)

"Светът, Близкият изток и нашите неблагодарни съюзници от Европа трябва да казват едно нещо на президента Тръмп - благодарим". Това заяви американският военен министър Пийт Хегсет, визирайки подпалената от САЩ нова война с Иран. На всичкото отгоре, той заяви: "Трябват пари, за да се убиват лошите" и потвърди, че наистина Пентагонът и Белият дом ще искат 200 млрд. долара за войната в Иран - ОЩЕ: Тръмп иска 200 млрд. долара да воюва с Иран. Катар и Саудитска Арабия са на ръба да атакуват (ВИДЕО)

И на този фон, Иран нанесе въздушен удар по израелската рафинерия в Хайфа. Тя е само една от общо две, които Израел има:

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Това стана, след като говорител на Иран обяви, че Израел и САЩ са направили голяма грешка с атаки срещу ирански енергийни обекти и че тепърва иранското отмъщение предстои - ОЩЕ: Ударите на Иран върнаха износа на втечнен газ от Катар с години назад, форсмажор засяга Европа

А за капак финансовият министър на САЩ Скот Бесент се изяви с поредна "брилянтна" идея как да свали цената на петрола. По-точно - да се махнат санкциите срещу иранския петрол, който в момента е в танкери в открити води т.е. за 10-14 дни. Така щяла да бъде свалена цената - след като МАЕ освободи рекордно количество резерви петрол, цената не падна устойчиво - Още: САЩ признаха каква каша са забъркали - може да облекчат санкциите върху иранския петрол заради цените (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Израел петрол Пийт Хегсет война Израел война Иран идиотщини израелска рафинерия
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес