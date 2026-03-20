Гришо тръгна за обрат, но се пропука в решаващ момент и рано-рано напусна Маями

20 март 2026, 0:06 часа 365 прочитания 0 коментара
Първата ракета на България Григор Димитров допусна поражение с 1:2 сета (6:7(3), 6:4. 6:7(6)) от Рафаел Колиньон в двубой от първия кръг на турнира от сериите "Мастърс" 1000 в Маями. Хасковлията не успя да защити точките си от миналата година, когато игра полуфинал в щата Флорида. Това ще му коства позиции в световната ранглиста. За Колиньон предстои среща с поставения под номер 13 в схемата Флавио Кобол.

Димитров показа много добра игра през целия мач, но се препъна на финалната права. В първия сет той сервираше отлично, но и Колиньон не му отстъпваше. Така се стигна до логичен тайбрек, в който белгиецът взе аванс от 6:1 точки, преди да го спечели със 7:3.

Двамата тенисисти продължаваха да печелят подаванията си и във втория сет. При 3:3 гейма обаче Колиньон първи допусна грешка. Белгиецът направи последователно две двойни грешки и така инкасира първия пробив в мача. В следващия гейм той имаше възможност да направи рибрейк, но българинът се справи, а малко след това успя да изравни и сетовете с 6:4.

Решителната трета част започна оптимистично за най-добрия български състезател, който отново успя да пробие за 3:2 гейма. Когато обаче достигна до сервиране за мача, Димитров се пропука. В десетия гейм хасковлията започна с двойна грешка, а непредизвикана грешка от форхенд позволи на Колиньон да направи първия си брейк в двубоя и да изравни за 5:5.

В тайбрека дойде най-добрата възможност за Димитров да затвори мача. При 6:5 точки и сервис на белгиеца той излезе на мрежата, където отигра серия от волета, но нито едно от тях не се превърна в точка, за да може Колиньон да направи печеливш удар за 6:6. В следващото разиграване българинът отново излезе на мрежата, но бе разминат с минаващ удар от Колиньон. Непредизвикана грешка сложи край на мача за Димитров, като той вероятно ще отстъпи с повече от 40 места в ранглистата при следващото ѝ обновяване.

Джем Юмеров
