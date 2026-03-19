Край с Иран за 2 секунди: Тръмп разсмива, Нетаняху го води за носа към по-голяма война, Турция е на нокти (ВИДЕО)

19 март 2026, 22:27 часа 825 прочитания 0 коментара
Революции не се правят от въздуха – вярно е. Трябва да има сухопътен елемент. Има много възможности за сухопътна операция, но не искам да ги споделям. Не искаме да заменим Хитлер с Химлер – режимът в Иран може да оцелее, но ние даваме възможност на иранския народ да се справи с него, има пукнатини в този режим. Това бяха само част от много важните послания на израелския премиер Бенямин Нетаняху, който даде голяма пресконференция.

Припомняме, че Нетаняху е издирван от Международния наказателен съд в Хага за военни престъпления в Ивицата Газа.

И Нетаняху, но и американският президент Доналд Тръмп увериха, че войната с Иран щяла да свърши по-бързо, отколкото много хора си мислели – Тръмп дори се изхвърли как САЩ можели да приключат с Иран за 2 секунди. Обаче президентът на САЩ беше засечен с въпрос защо тогава Белият дом ще иска още 200 млрд. долара за война – отговорът на Тръмп беше, че парите се искат поради много причини отвъд Иран, светът бил много нестабилен. Но генерал Дан Кейн, началник на обединените щабове на американската армия, просто си призна – Иран запазва определен военен потенциал. Пример, че тези думи не са празни – американски изтребител F-35 е бил ударен от ирански ПВО огън и се е наложило да кацне извънредно в база в Близкия изток.

Много показателно и Нетаняху направо си замълча при въпрос ще продължи ли Израел с войната, ако САЩ се оттеглят. "Изчерпахте си правото на въпросите", каза той, но преди това отхвърли с насмешка питане дали Израел е подлъгал Тръмп да вкара САЩ във войната с Иран: Хайде де, кой ще каже на Тръмп какво да прави. Това след като увери, че Иран вече няма възможности да обогатява уран или да произвежда балистични ракети:

Ормузкият проток – парче от пъзела за власт

Същевременно Нетаняху убедено заяви, че САЩ ще отворят Ормузкия проток, но подчерта – трябва да има петролопроводи и газопроводи от арабския свят, които минават през Израел и излизат на израелските пристанища (в Средиземно море). Това определено е възможно и няма да има такава зависимост от пролива:

Думите на Нетаняху ясно показват визията му Израел да стане доминант в Близкия изток – нещо, което Турция вижда, усеща и не ѝ харесва. Турският външен министър Хакан Фидан подчерта, че страната му отхвърля всякакво прекрояване на "регионалната география" и обвини Израел в експанзиционизъм, с който "прикрива собствените си престъпления". Фидан конкретно посочи случващото се в Ливан, но и в Ивицата Газа и на Западния бряг.

А Тръмп запази клишираното си клоунско поведение – САЩ нямали нужда от Ормузкия проток, останалите членове на НАТО имат. Поредна негова лъжа – Съединените щати имат нужда от протока и то доста директна, макар и не свързана с петрол.

Ивайло Ачев Отговорен редактор
