Край с Иран за 2 секунди: Тръмп разсмива, Нетаняху го води за носа към по-голяма война, Турция е на нокти (ВИДЕО)

Революции не се правят от въздуха – вярно е. Трябва да има сухопътен елемент. Има много възможности за сухопътна операция, но не искам да ги споделям. Не искаме да заменим Хитлер с Химлер – режимът в Иран може да оцелее, но ние даваме възможност на иранския народ да се справи с него, има пукнатини в този режим. Това бяха само част от много важните послания на израелския премиер Бенямин Нетаняху, който даде голяма пресконференция.
Netanyahu on Iran:— Clash Report (@clashreport) March 19, 2026
You can’t do revolutions from the air—that is true.
There has to be a ground component. There are many possibilities for this ground component.
I take the liberty of not sharing all these possibilities.
Netanyahu on Iran:— Clash Report (@clashreport) March 19, 2026
The regime may survive.
Припомняме, че Нетаняху е издирван от Международния наказателен съд в Хага за военни престъпления в Ивицата Газа - Още: "Кажи баба тенк ю": Докато военният министър на САЩ словоблудства за Европа и Иран, Техеран удари израелска рафинерия (ВИДЕО)
И Нетаняху, но и американският президент Доналд Тръмп увериха, че войната с Иран щяла да свърши по-бързо, отколкото много хора си мислели – Тръмп дори се изхвърли как САЩ можели да приключат с Иран за 2 секунди. Обаче президентът на САЩ беше засечен с въпрос защо тогава Белият дом ще иска още 200 млрд. долара за война – отговорът на Тръмп беше, че парите се искат поради много причини отвъд Иран, светът бил много нестабилен. Но генерал Дан Кейн, началник на обединените щабове на американската армия, просто си призна – Иран запазва определен военен потенциал. Пример, че тези думи не са празни – американски изтребител F-35 е бил ударен от ирански ПВО огън и се е наложило да кацне извънредно в база в Близкия изток - Още: Икономист с предупреждение за Иран: Илюзия е, че това ще свърши бързо
Netanyahu:— Clash Report (@clashreport) March 19, 2026
I see this war ending a lot faster than people think.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) March 19, 2026
We could end this in two seconds.
Reporter: If the war is almost over, why is the Pentagon going to ask Congress for an additional $200 billion?— Clash Report (@clashreport) March 19, 2026
Trump: We're asking for a lot of reasons beyond even what we're talking about in Iran.
This is a very volatile world.
This is a very volatile world.
General Dan Caine, Chairman of the Joint Chiefs of Staff, admits:— Clash Report (@clashreport) March 19, 2026
They still retain some capability.
Iran’s IRGC released a footage reportedly showing U.S. F-35 jet being hit over Iran.— Clash Report (@clashreport) March 19, 2026
Note that we can't independently confirm the authenticity of the footage.
Много показателно и Нетаняху направо си замълча при въпрос ще продължи ли Израел с войната, ако САЩ се оттеглят. "Изчерпахте си правото на въпросите", каза той, но преди това отхвърли с насмешка питане дали Израел е подлъгал Тръмп да вкара САЩ във войната с Иран: Хайде де, кой ще каже на Тръмп какво да прави. Това след като увери, че Иран вече няма възможности да обогатява уран или да произвежда балистични ракети:
Reporter: Could you continue this war without the United States?— Clash Report (@clashreport) March 19, 2026
Netanyahu: You've exhausted your questions.
Netanyahu:— Clash Report (@clashreport) March 19, 2026
Iran does not have the ability to enrich uranium or to produce ballistic missiles.
Ормузкият проток – парче от пъзела за власт
Същевременно Нетаняху убедено заяви, че САЩ ще отворят Ормузкия проток, но подчерта – трябва да има петролопроводи и газопроводи от арабския свят, които минават през Израел и излизат на израелските пристанища (в Средиземно море). Това определено е възможно и няма да има такава зависимост от пролива:
Netanyahu:— Clash Report (@clashreport) March 19, 2026
We need alternative routes instead of the Hormuz Strait. We should have oil and gas pipelines going west through the Arabian Peninsula right up to our ports in Israel.
That is definitely possible.
Думите на Нетаняху ясно показват визията му Израел да стане доминант в Близкия изток – нещо, което Турция вижда, усеща и не ѝ харесва. Турският външен министър Хакан Фидан подчерта, че страната му отхвърля всякакво прекрояване на "регионалната география" и обвини Израел в експанзиционизъм, с който "прикрива собствените си престъпления". Фидан конкретно посочи случващото се в Ливан, но и в Ивицата Газа и на Западния бряг - Още: Руслан Трад: Ако Иран се срине, ще повлече целия регион със себе си
Turkish Foreign Minister Hakan Fidan:— Clash Report (@clashreport) March 19, 2026
We reject all kinds of actions that target regional geographies, and we believe that Israel's attempts to whitewash its own crimes and its expansionist, occupying policies should never be allowed under the guise of this regional conflict,…
А Тръмп запази клишираното си клоунско поведение – САЩ нямали нужда от Ормузкия проток, останалите членове на НАТО имат. Поредна негова лъжа – Съединените щати имат нужда от протока и то доста директна, макар и не свързана с петрол, НАУЧЕТЕ: Тежка здравна криза застрашава САЩ заради Иран. Ирански дронове атакуват като в "Междузвездни войни" (ВИДЕО)
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) March 19, 2026
We don’t use the Strait of Hormuz; we are defending it for everybody else.
We don't use the Strait of Hormuz; we are defending it for everybody else.
NATO doesn't want to help us defend the Strait, and they are the ones who need it.