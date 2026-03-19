Русия иска зона на безопасност около иранската АЕЦ "Бушер"

Да се създаде зона на безопасност около построената от Русия иранска атомна електроцентрала в Бушер, за да се предотврати голямо бедствие - това поиска Алексей Лихачов, ръководителят на държавната ядрена корпорация "Росатом". Това става два дни след като снаряд удари сграда, отстояща само на няколкостотин метра от реактора на централата.

Лихачов заяви, че на обекта има 72 тона делящ се материал и 210 тона отработено ядрено гориво и всеки удар по него може да доведе до катастрофа.

"Ако се случи инцидент, той ще бъде поне регионален по мащаб и ще засегне голям брой страни в Близкия изток. Никоя от страните в конфликта не би избегнала излагане на радиация в случай на сериозна авария в Бушер", каза Лихачов пред репортери, цитиран от Ройтерс.

Още: Стрелба по иранската АЕЦ "Бушер", пожар след дронове и ракети срещу посолството на САЩ в Багдад (ВИДЕО)

МААЕ по-рано съобщи, че структура на около 350 метра от реактора е била ударена и разрушена, но няма щети по самия реактор и няма пострадали сред персонала. Нивата на радиация около централата са останали нормални, съобщи "Росатом".

"Росатом" построи първия 1-гигаватов блок от единствената иранска АЕЦ в Бушехр и изгражда допълнителни блокове там. Руската държавна компания вече евакуира част от служителите си и ще проведе още една евакуация веднага щом военната и политическата ситуация го позволи, каза още Лихачов, цитиран от ТАСС.

В момента в АЕЦ "Бушер" остават около 480 руски граждани.

Силни взривове край иранската ядрена централа в Бушер (ВИДЕО)