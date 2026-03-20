Резултати от Лига на конференциите: Палас мина през продължения, Фиорентина с късна победа, а Майнц не сгреши

20 март 2026, 0:12 часа 290 прочитания 0 коментара
Английският Кристъл Палас, италианският Фиорентина и германският Майнц оправдаха ролите си на фаворити и се класираха за четвъртфиналите в Лигата на конференциите. Лондончани се нуждаеха от продължение, за да победят с 2:1 кипърския АЕК Ларнака, който приключи с девет човека на терена. В редовното време мачът завърши 1:1, а преди седмица двата тима отново не се победиха - 0:0 в Англия.

Палас, Фиорентина и Майнц са напред

"Орлите" откриха в 13-ата минута чрез Исмаила Сар, а десет по-късно нов гол на сенегалеца бе отменен заради засада. АЕК Ларнака изравни чрез Енрик Саборит в 63-тата минута. Испанецът обаче се оказа в ролята на грешник десет минути след това, когато получи втори жълт картон и бе изгонен от игра.

В 99-ата минута на мача Сар вкара още веднъж за Палас. В 122-рата минута Петрос Йоану получи директен червен картон и остави кипърския тим с двама души по-малко.

Междувременно Фиорентина стигна до победа с 2:1 при визитата си на Ракув и с общ резултат 4:2 елиминирана полския шампион. Майнц преодоля чешкия Сигма Оломоуц с 2:0, като това се оказа и общият резултат от двете срещи. На своя "Мева Арена" Майнц стигна до победата чрез голове на Щефан Пош и Арминдо Зиб през втората част. Точно преди второто попадение Сигма остана с 10 души след втори жълт картон на Петер Барат.

Реванши в осминафиналите в Лигата на конференциите:

АЕК Атина (Гърция) - Целе (Словения) 0:2 (4:0)

АЕК Ларнака (Кипър) - Кристъл Палас (Англия) 1:2 след продължение, 1:1 в редовното време (0:0)

Майнц (Германия) - Сигма Оломоуц (Чехия) 2:0 (0:0)

Ракув (Полша) - Фиорентина (Италия) 1:2 (1:2)

Райо Валекано (Испания) - Самсунспор (Турция) 0:1 (3:1)

Шахтьор Донецк (Украйна) - Лех Познан (Полша) 1:2 (3:1)

Спарта Прага (Чехия) - АЗ Алкмаар (Нидерландия) 0:4 (1:2)

Страсбург (Франция) - Риека (Хърватия) 1:1 (2:1)

ОЩЕ: УЕФА взе решение за бъдещето на ВАР, което ще промени футбола

Още от Футбол свят
