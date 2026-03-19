19 март 2026, 23:35 часа
В исторически мач: Александър Везенков блести за Олимпиакос в Евролигата

Баскетболната звезда на България Александър Везенков премина границата от 3500 вкарани точки в кариерата си в Евролигата. Той постигна това при победата на своя Олимпиакос с 90:80 над испанския Баскония в двубой от 32-рия кръг на редовния сезон на турнира. Везенков завърши мача с 20 точки, с които бе най-резултатен сред всички играчи, като прибави още 6 борби и 2 асистенции.

Силен мач за Везенков

Българинът достигна границата от 3500 точки във втората четвърт на мача, но до голямата почивка играта на гръцкия шампион изобщо не спореше, въпреки че домакините водеха с 41:40. През второто полувреме обаче Олимпиакос показа различно лице, водеше играта и заслужено стигна до 22-рата си победа за сезона. Тимът има и 11 загуби и е втори в класирането след шампиона Фенербахче, който е също с 22 успеха, но със само девет поражения.

За победителите силен двубой изигра също сърбинът Никола Милутинов, който отбеляза 17 точки, а с по 15 завършиха Тайлър Дорси и Тайрик Джоунс. За състава на Бакония, който е предпоследен в класирането с показатели от девет победи и 23 загуби, Юджийн Оморуй завърши с 18 точки, докато Тимоте Луваву-Кабаро приключи с 14.

В други мачове, завършили до момента, Барселона взе с 66:62 гостуването си на Валенсия, Монако се справи с 98:93 при визитата си на Анадолу Ефес, а Дубай победи Байерн в Мюнхен с 87:74.

Джем Юмеров Отговорен редактор
