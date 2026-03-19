Прогноза за времето - 20 март 2026 г. (петък)

През следващото денонощие ще бъде предимно облачно, на места със слаби валежи от дъжд. В нощните и сутрешните часове в Предбалкана и високите полета дъждът ще се примесва със сняг. Ще духа слаб, в източната половина от страната умерен до силен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 1°, максималните - между 7° и 12°, в София 6°-7°. Утре в 16 часа 46 минути настъпва астрономическата пролет.

Атмосферното налягане още малко ще се понижи и ще бъде малко по-ниско от средното за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Облачно в планините

В планините ще бъде облачно и на места ще има слаби превалявания от сняг. Ще духа умерен и силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 0°-1°, на 2000 метра – около минус 6°.

Слаб дъжд по морето

По Черноморието ще бъде облачно. Главно по южното крайбрежие ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 11°. Температурата на морската вода е 7°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Източник: НИМХ