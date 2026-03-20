Войната в Украйна:
НА ЖИВО: Тръмп иска 200 млрд. долара да воюва с Иран

20 март 2026, 0:07 часа 292 прочитания 0 коментара
На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Пентагонът е поискал от Белия дом да одобри искане към Конгреса за над 200 милиарда долара за финансиране на войната в Иран. Това твърди източник от администрацията на американския президент Доналд Тръмп пред The Washington Post. Тази сума би надхвърлила значително разходите за мащабната кампания на от въздушни удари до момента и вместо това би целяла спешно увеличаване на производството на оръжие, изразходвано при ударите на американските и израелските сили по хиляди цели през последните три седмици.

Елин Димитров Отговорен редактор
