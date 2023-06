Арестуваха мъж и жена заради незаконни чадъри и шезлонги в Гърция

Полицаи закопчаха с белезници 42-годишен мъж в Миконос, който беше поставил 77 комплекта чадъри и пет дървени беседки пред известен хотел на популярния плаж Калафатис.

В Парос полицията задържа 41-годишна жена, описана като временен управител на крайбрежен бизнес, за поставяне на 51 чадъра и 102 шезлонга на плажа на Параспорос, без да има разрешение. Бизнесът също така е инсталирал незаконно високоговорители на открито. ОЩЕ: Коне бегълци предизвикаха хаос на магистралата край Солун

