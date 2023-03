Бомба избухна в столицата на Черна гора (ВИДЕО и СНИМКИ)

Неидентифицирано лице взриви бомба до входа на съда в Подгорица . Има ранени и загинали. Извършителят, заложил бомбата, е мъртъв. В резултат на експлозията са ранени няколко минувачи.

⚡️ A bomb exploded in the capital of Montenegro



An unidentified person detonated a bomb near the entrance to the court in #Podgorica. There are injuries and deaths. The perpetrator who planted the bomb is dead. As a result of the explosion, several passers-by were injured. pic.twitter.com/Wy38kk8Afs