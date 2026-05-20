Гърция праща два изтребителя на мястото на "Пейтриът"

Гърция реши да разположи два изтребителя Mirage 2000-5 на остров Карпатос, за да сигнализира, че изтеглянето на ракетните батареи „Пейтриът“ от егейския аванпост не представлява отстъпка пред турския натиск, предаде гръцкото издание Kathimerini. Гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас нареди разполагането след като инструктира началника на ВВС да разработи цялостен план за наличност на флота.

Системите „Пейтриът“, разположени преди това в Карпатос и Дидимотихо, бяха преместени по строго оперативни причини, без подкана от НАТО или Съединените щати, съобщиха източници от министерството пред Kathimerini.

Гърция има планове и за F-16

Гърция също така обмисля ротация на четири изтребителя F-16, които в момента са базирани във военновъздушната база в Пафос в Кипър. Ходовете идват на фона на засиленото напрежение около турското законодателство относно така наречената морска доктрина „Синя родина“.

Атина заяви, че отговорът ѝ ще зависи от окончателния вид на законопроекта. В реч в Кремс, Австрия, Дендиас предупреди, че „ревизионизмът, експлоатацията на миграцията и постоянното оспорване на суверенните права не са теоретични въпроси, обсъждани на форуми – те са ежедневни реалности“.

Той добави, че разходите за отбрана на Гърция, надвишаващи три процента от БВП, „не са политика на избор – те са резултат от необходимост“. ОЩЕ: Гърция изтегля „Пейтриът“, която изпрати по молба на България