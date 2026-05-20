"Ще влезем в новините с тези цени": Резервациите за "Евровизия" излизат извън контрол, 6 нощувки за 22 000 евро

България спечели "Евровизия" и догодина ще бъде домакин на конкурса. Градът, който ще приеме събитието все още не е избран, но основният фаворит е столицата София.

За мнозина собственици на апартаменти в центъра домакинството на "Евровизия" се явява възможност за умопомрачителна печалба, граничеща с безумието.

От ден на ден цените в платформите за резервации растат, като вече има абсурдни оферти за наем на двустаен апартамент за 6 нощувки през май на цени от над 22 000 евро.

Блогърът Владислав Наков споделя, че негови приятели журналисти от Сърбия са му обърнали внимание на цените в София в периода 10-16 май 2027 г., когато се очаква да се проведе "Евровизия".

"Чувам, че хора, живеещи в центъра и около зала "Арена", ще отдават собствените си домове, за да вземат наем", пише възмутен той.

Дори сред наемодателите лудостта, обхванала пазара, притеснява някои.

Такъв собственик на имот, който се отдава на краткосрочен наем, предупреждава своите колеги, че "ще влезем в новините с тези цени", цитирайки оферти от по 18 000 долара за 6 нощувки.

Източник: Screenshot/Facebook

