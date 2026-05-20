"Дълговете на инспектора" - проект на Теодора Маркова, с наградата на FFC Bulgaria, връчена в Кан

Проектът за пълнометражен дебют на Теодора Маркова "Дълговете на инспектора" ("The Inspector's Debt") спечели наградата на конкурса Female Film Club Bulgaria и Film Forge на стойност 50 000 евро, осигурени от Nu Boyana Film Studios. Официалната церемония по връчването се проведе по време на филмовия пазар Marché du Film в Кан.

Филмът е музикална сатира-драма и проследява историята на Ники, 22, най-добрата събирачка на дългове в Перник, която започва опасна война с местен корумпиран полицейски шеф, Спасов, който отказва да плати дълга си. В главните роли ще участват Алена Вергова и Захари Бахаров, а снимките на българо-латвийската продукция стартират официално на 20 септември.

Теодора Маркова

Победителят беше избран от международно жури, включващо водещи професионалисти от филмовата индустрия: Сара Път, председател на BAFTA, Ванеса Ханеман, агент на таланти, Жаклин Вагенщайн, директор на фестивала CineLibri, продуцентите Морган Кано-Лонг и Мариана Конде-Грант, българският дистрибутор Нина Благоева, Лиза Коул, кинодеец, Жасмин Бекер, мениджър във Film Forge, Красимира Белев от First Draft, Лиза Ван Дер Смисен от FFC и Мартин И. Петров от IFFG.

Мариана Конде-Грант сподели: "Това е свеж, смел и социално остър филм с уверен режисьорски глас и силно усещане за тон и стил." Основен медиен партньор на събитието в Кан е списание "Variety", а организатори са International Film Festival Glasgow, Female Film Club и First Draft.

Теодора Маркова е известна като създател на сериалите "Под прикритие", "Денят на бащата" и "Съветски дънки" и е сценарист на филмите "Оста на живота" и "Дъвка за балончета". Сценаристи на "Дълговете на инспектора" са Теодора Маркова, Невена Кертова и Станислав Токаловс. Продуценти от българска страна са Мартин Марков и Кристина Деспотова (Mirrormind), а от Латвия – Улдис Цекулис (VFS Films).

Това е трета награда за "Дълговете на инспектора". На филмовия пазар Connecting Cottbus 2025 екипът спечели две отличия: наградата за проект в развитие Avanpost Pitch Packaging Award на стойност 15 000 евро, както и Наградата на публиката. Проектът има финансова подкрепа от Националния филмов център в България и Националния филмов център на Латвия.

