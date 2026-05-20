Златен булевард: Ремонтът на "Стамболийски" в София струва 13 000 евро на метър

Току-що приключилият ремонт на столичния бул. "Александър Стамболийски" е излязъл доста солено на общината и държавата, която участва във финансирането, сочат изчисления на Actualno.com. На 18 май, Столичната община отвори за движение участъка между бул. "Константин Величков" и Западния парк, където е извършена цялостна реконструкция. Все още продължават строителни работи в локалните платна и прилежащите площи към сградите около булеварда.

Цената

Проектът е на стойност 19.8 млн. евро, като досега държавата изплатила 10.7 млн. евро за трасето от около 1.8 км. С допълнителните дейности обаче, които включват не само строителството, но и строителния надзор и другите дейности около проекта цената достига общо 23.45 млн. евро, на тази цена е споразумението за финансиране между общината и МРРБ.

Това на практика означава, че за всеки метър от ремонта на бул. "Стамболийски" ще бъдат изплатени близо 13 000 евро!

Работният инвестиционен проект за ремонта беше приет на експертен технически съвет в мандата на предходния кмет на София Йорданка Фандъкова, през ноември 2022 г. Самата обществена поръчка беше обявена още през пролетта на 2023 г.

Изпълнител обаче бе избран чак в началото на септември 2024 г., вече при кмета Васил Терзиев. Договорът беше сключен на 24 януари 2025 г. Изпълнителят е "София - Стамболийски 2023" ДЗЗД, в което влизат "Галчев инженеринг", "Трансремонтстрой", "Геострой" и "Пауър смарт" на Любомир Христев и Любка Йосифова, която по информация на "Капитал" е майка на плевенския бизнесмен и лобист Красимир Георгиев ( Красьо Черния).

Освен солената цена, ремонтът беше широко критикуван и за голямото забавяне. Срокът за изпълнение беше 180 календарни дни, но той беше отлаган многократно и затова ремонтът трае вече повече от година.