Христо Стоичков надъха ЦСКА преди големия финал за Купата на България

Легендата на българския футбол Христо Стоичков отправи надъхващи слова за отбора на ЦСКА за предстоящия този вечер финал за купата на България срещу Локомотив Пловдив. Носителят на Златната топка за 1994 година използва профила си във Фейсбук, за да даде кураж на "червените" преди мача за трофея.

Стоичков призова футболистите на ЦСКА да оставят всичко на терена

"Армейци, на 20 май не излизат просто 11 играчи на терена. Излиза история. Излиза чест. Излиза сърцето на ЦСКА София", започна Камата.

"Финалите не се играят - финалите се печелят с характер, с вяра и с онази червена сила, която поколения армейци носят в себе си. Няма значение колко тежък е пътят, когато зад отбора стои една трибуна, един народ и една любов, която никога не предава.

Нека на 20 май всеки пас, всяко единоборство и всяка секунда бъдат за емблемата, за историята и за всички, които живеят с ЦСКА в сърцето си.

Бъдете гласът, който не спира. Бъдете силата, която се усеща. Бъдете 12-ият играч.

Защото има мачове… и има финали, които остават завинаги.Само ЦСКА!", добави още той в социалните мрежи.

