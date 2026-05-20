Ванс: Разполагането на американски войски в Полша е забавено, а не отменено

Разполагането на американски войски в Полша е отложено, но не е вярно твърдението, че войските ще бъдат изтеглени от Европа. Това каза вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс пред репортери. Съобщенията за евентуалната отмяна на разполагането на 4000 войници в Полша предизвикаха остри критики от страна на американски законодатели, които се опасяват, че президентът Доналд Тръмп би могъл да изостави европейските съюзници, припомни Ройтерс.

Ванс заяви на брифинг в Белия дом, че САЩ искат да насърчат Европа да „поеме по-голяма отговорност“ за общата отбрана.

„Не става дума за изтегляне на всеки един американски войник от Европа. Става дума за преразпределяне на някои ресурси по начин, който да максимизира американската сигурност. Не мисля, че това е лошо за Европа“, каза той.

„Не сме намалили броя на войските в Полша с 4000 души. Това, което направихме, е, че отложихме разполагането на войски, които щяха да отидат в Полша. Това не е намаление, а просто стандартно забавяне на ротацията, което понякога се случва в такива ситуации“, каза Ванс.

Говорителят на Пентагона Шон Парнел снощи потвърди, че има „временно забавяне“ и заяви, че то е резултат от намаляването на броя на разположените в Европа бригадни бойни групи от четири на три.

„Министерството ще определи окончателното разположение на тези и други американски сили в Европа въз основа на по-нататъшен анализ на стратегическите и оперативните изисквания на САЩ, както и на способността на нашите съюзници да предоставят сили за отбраната на Европа“, каза Парнел.