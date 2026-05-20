Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

"Демократична България": Парламентът губи контрол над властта

20 май 2026, 10:58 часа 1145 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Демократична България": Парламентът губи контрол над властта

Надежда Йорданова от "Демократична България" атакува остро предложените от "Прогресивна България" промени в правилника на парламента и предупреди, че с тях управляващите се опитват да превърнат опозицията в "мълчалив и удобен декор". В декларация от парламентарната трибуна тя заяви, че предложенията засягат основни механизми на парламентарния контрол и ограничават възможността на опозицията да изпълнява функциите си.

"Парламентът не е място, в което мнозинството просто брои гласовете си. Ако няма жив дебат и реален контрол върху управляващите, няма демокрация", заяви Йорданова.

Според нея управляващото мнозинство се опитва да "узакони скандала", като съкращава сроковете за разглеждане на законопроекти и позволява важни решения да се взимат без достатъчно време за обсъждане и подготовка. Още: Законопроекти на килограм: Кутев обясни целта на новия правилник (ВИДЕО)

Йорданова разкритикува и предложението за създаване на временни комисии да са нужни 48 подписа, което по думите ѝ на практика блокира възможността опозицията сама да поставя чувствителни теми на дневен ред.

"Временните комисии не са парламентарна прищявка, а инструмент на демократичната отчетност", подчерта тя и даде примери с разследванията около Мартин Божанов - Нотариуса, Петьо Петров - Еврото и случая "Осемте джуджета". 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Депутатът от ДБ нападна и идеята да отпаднат санкциите за министри, които не се явяват на парламентарен контрол или изслушвания.

"Министърът не идва в парламента по благоволение. Изпълнителната власт е подотчетна пред Народното събрание", заяви Йорданова. Още: "Дори Борисов и Пеевски не си позволиха това": "Продължаваме промяната" атакува управляващите (ВИДЕО)

По думите ѝ с промените се ограничава и законодателната инициатива на опозицията, тъй като нейните законопроекти могат лесно да бъдат оставяни без разглеждане.

Най-опасната идея според Йорданова е отпадането на задължението институциите да предоставят информация и документи на народните представители.

"Без информация няма контрол. Без контрол няма отчетност. А без отчетност няма доверие", предупреди тя. 

От "Демократична България" обвиниха мнозинството, че се опитва да превърне парламентарния правилник в "заглушител" на опозицията и настояха да бъдат запазени механизмите за дебат, контрол, изслушвания и достъп до информация.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Демократична България Надежда Йорданова Правилник на Народното събрание Правилник на парламента 52 Народно събрание
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес