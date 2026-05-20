"Демократична България": Парламентът губи контрол над властта

Надежда Йорданова от "Демократична България" атакува остро предложените от "Прогресивна България" промени в правилника на парламента и предупреди, че с тях управляващите се опитват да превърнат опозицията в "мълчалив и удобен декор". В декларация от парламентарната трибуна тя заяви, че предложенията засягат основни механизми на парламентарния контрол и ограничават възможността на опозицията да изпълнява функциите си.

"Парламентът не е място, в което мнозинството просто брои гласовете си. Ако няма жив дебат и реален контрол върху управляващите, няма демокрация", заяви Йорданова.

Според нея управляващото мнозинство се опитва да "узакони скандала", като съкращава сроковете за разглеждане на законопроекти и позволява важни решения да се взимат без достатъчно време за обсъждане и подготовка.

Йорданова разкритикува и предложението за създаване на временни комисии да са нужни 48 подписа, което по думите ѝ на практика блокира възможността опозицията сама да поставя чувствителни теми на дневен ред.

"Временните комисии не са парламентарна прищявка, а инструмент на демократичната отчетност", подчерта тя и даде примери с разследванията около Мартин Божанов - Нотариуса, Петьо Петров - Еврото и случая "Осемте джуджета".

Депутатът от ДБ нападна и идеята да отпаднат санкциите за министри, които не се явяват на парламентарен контрол или изслушвания.

"Министърът не идва в парламента по благоволение. Изпълнителната власт е подотчетна пред Народното събрание", заяви Йорданова.

По думите ѝ с промените се ограничава и законодателната инициатива на опозицията, тъй като нейните законопроекти могат лесно да бъдат оставяни без разглеждане.

Най-опасната идея според Йорданова е отпадането на задължението институциите да предоставят информация и документи на народните представители.

"Без информация няма контрол. Без контрол няма отчетност. А без отчетност няма доверие", предупреди тя.

От "Демократична България" обвиниха мнозинството, че се опитва да превърне парламентарния правилник в "заглушител" на опозицията и настояха да бъдат запазени механизмите за дебат, контрол, изслушвания и достъп до информация.