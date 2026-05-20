Радев анонсира сливане агенции и дирекции, съкращения и програми за доброволно напускане

20 май 2026, 10:42 часа

"Започваме административна реформа с две цели - повишаване на ефективността и свиване на разходите. Няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове". Това обяви премиерът Румен Радев преди началото на заседанието на правителството в сряда. По думите му още няма да има съкращения и преструктуриране преди да е извършен преглед на функциите и без задълбочен анализ за установяване на това кои функции се дублират, кои са остарели и неадекватни и кои могат да се дигитализират.

"Формираме съвет за административна реформа начело с вицепремиера Донев. Ще сливаме агенции и дирекции с припокриващи се отговорности, отпадане и премахване на междинни звена, съкращаване на незаети щатни бройки, програми за доброволно напускане, пенсиониране", обяви още Радев.

Припомняме обаче, че обявените 10% съкращения в бюджетния сектор от 1 септември се оказа, че няма да засегнат някои от секторите с най-раздути щатни бройки, най-високи заплати и най-ниско обществено доверие. Това стана ясно от обявените от вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев указания за изготвянето на проектобюджетите на всички бюджетни ведомства, които са публикувани на страницата на Министерството на финансите (МФ). Вицепремиерът е разпоредил проектобюджетите да се представят във финансовото ведомство в спешен порядък - до 21 май, четвъртък.

В понеделник Донев анонсира съкращения на разходите за персонал с 10%, но и запазване на индивидуалните заплати на служителите. Мярката ще изисква все пак съкращаване на персонал (на първо място незаети щатове) и структурни промени, като всеки ресорен министър ще си реши как да изпълни целта.

"Ще плащаме вересиите на олигархията"

Докато Донев даваше тези свои заявки, дойде и реплика на министър-председателят Румен Радев от Берлин: "Всички българи ще плащаме верeсиите на олигархията и на предишни управления".

На този фон обаче се оказа, че обявеното съкращение с 10% няма да важи за голяма част от бюджетния сектор - военните, полицаите, разузнавачите, част от служителите на НСО и ДАНС, надзирателите в затворите, учителите (и всички други организации с делегиран бюджет), лекарите и медсестрите (включително психиатрии и центрове за спешна помощ), както и за общините.

Ивайло Илиев
