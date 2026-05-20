"Трябва да имат глас в парламента": Националната мрежа за децата против закриването на комисията

Сериозно институционално отстъпление или просто административна грешка? Този въпрос поставиха на дневен ред от Националната мрежа за децата (НМД) – най-голямото обединение на граждани и организации у нас, работещи в подкрепа на най-младите. Поводът за острата им реакция е предложението, заложено в Правилника за организацията и дейността на 52-ото Народно събрание, за закриване на постоянната Парламентарна комисия по демографската политика, децата и семейството.

Според проекта за нов правилник, въпросите, свързани с децата и семействата, ще бъдат механично прехвърлени към Комисията по труда и социалната политика. От НМД излязоха с официално становище, адресирано до народните представители, в което изразяват дълбока тревога и излагат три ключови аргумента против това решение.

Концептуална грешка

От Мрежата са категорични, че сливането на демографските въпроси с пазара на труда и социалната политика е остарял модел, който връща страната ни години назад.

"Правата на децата и подкрепата за семействата не се изчерпват със социални помощи. Те изискват хоризонтален, междуведомствен подход, който обхваща здравеопазване, образование, детско правосъдие, сигурност и превенция на насилието", посочват от организацията.

Подчиняването на темата на строго социална логика рискува отново да неглижира ключови секторни реформи.

Горчивият опит от миналото

Историческата справка показва, че когато темата за децата беше споделена в обща комисия с младежта и спорта, проблемите на семействата редовно изпадаха от дневния ред на законотворците. Това улесняваше и прокарването на лобистки текстове, вредящи на децата (като примери в Закона за хазарта).

Обособяването на самостоятелна комисия през 2024 г. беше отчетено като исторически успех. Връщането към старите, неефективни модели според експертите е недопустимо отстъпление за старта на новото Народно събрание.

Риск от претоварване на социалната комисия

Комисията по труда и социалната политика традиционно е сред най-тежко натоварените в парламента. Тя разглежда огромни масиви от законодателство – от пенсионните фондове и Кодекса на труда до трудовата миграция и интеграцията на хората с увреждания. Добавянето на демографската криза и закрилата на детето към този списък практически гарантира, че темите ще се разглеждат obiter dictum — „между другото“ и на заден план.

Лош сигнал в разгара на демографска криза

Във време, в което България се намира в безпрецедентна демографска криза, закриването на единствения специализиран парламентарен орган, поставящ децата в центъра, изпраща изключително негативен сигнал към обществото.

От НМД напомнят данните от своя ежегоден независим доклад „Бележник: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата“. Година след година анализите показват критично ниски оценки в сфери като детско здравеопазване и правосъдие, като основната причина за провалите на държавата е именно институционалната разпокъсаност.

Апел към депутатите

"Вярваме, че детското благосъстояние, подкрепата за младите семейства и инвестициите в ранното детско развитие са декларирани като абсолютен национален приоритет. Немислимо е да твърдим, че изпълняваме тези задачи, докато закриваме парламентарната структура, призвана да ги контролира и развива", се казва още в позицията.

От Националната мрежа за децата настояват Временната комисия по правилника да запази самостоятелния статут на Комисията по демографската политика, децата и семейството и заявяват готовност да останат предвидим и експертен партньор на институциите в името на бъдещето на децата в България.