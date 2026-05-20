Шофьор без книжка и с непълнолетни в колата избяга от проверка и катастрофира

20 май 2026, 11:00 часа 1588 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Шофьор без книжка и с четирима непълнолетни в колата избяга от проверка на пътна полиция и катастрофира. Това съобщават от ОДМВР-София.

Около 0.10 часа тази нощ, при извършване на обход, автопатрул на РУ-Етрополе забелязал на изхода на с. Лопян в посока с. Малки Искър лек автомобил "Опел Астра“ без регистрационни табели.

Униформените подали звуков и светлинен сигнал за спиране, които водачът напълно игнорирал, ускорил и се насочил към с. Джурово, където катастрофирал в оградата на частен имот.

При последвалата проверка от екип на РУ-Правец в колата освен водача били установени и четирима непълнолетни младежи. В хода на извършения контрол станало ясно, че 18-годишният водач от с. Малки Искър е неправоспособен, а при тестването му с техническо средство пробата му реагирала положително на канабис.

Нарушителят е задържан за срок до 24 часа, а спътниците му – предадени на семействата им. На един от родителите вече е съставен акт по Закона за закрила на детето, предстои санкционирането и на останалите.

Нерегистрираният автомобил е иззет, а по случая е започнато бързо производство.

Спасиана Кирилова
