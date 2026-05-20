Шпионин в кабинета на президента: Разследване в Северна Македония

В югозападната ни съседка Северна Македония разследват евентуален шпионаж в кабинета на президента Гордана Силяновска-Давкова. За случая съобщават македонските медии „Слободен печат“ и "Плюс Инфо". Разследването се води от прокуратурата за борба с организираната престъпност и корупцията провежда предварително разследване по съмнения за евентуален шпионаж и неразрешено извличане на данни от компютърната система в кабинета на президента.

Имат ли пръст чужди служби?

До прокуратурата и редакцията е подадена анонимна наказателна жалба, подписана от „група служители на Министерството на вътрешните работи“. Твърди се, че са били копирани и криптирани поверителни данни, с подозрение, че те може да са попаднали в чуждестранни разузнавателни служби.

Кой е основният заподозрян?

В доклада, както съобщава „Слободен печат“, е посочен като заподозрян ИТ администратор в администрацията на президента, а също така са споменати и други служители от администрацията и Агенцията за разузнаване, за които се подозира, че евентуално са участвали в укриване на доказателства.

Подписалите жалбата поискаха съдебномедицинска експертиза на електронни устройства, преглед на видеонаблюдение, VPN записи, електронни комуникации и евентуално компрометирана класифицирана информация и комуникации на НАТО.

Прокуратурата потвърди пред „Слободен печат“, че от декември миналата година се води предварително разследване след получен „тревожен сигнал“ от сектор „Киберпрестъпления“ на Министерството на вътрешните работи. Като част от процедурата са издадени заповеди за претърсване на компютърни системи и извличане на данни от компютри, предоставени от президентската администрация.

Разследването обаче все още не е приключило, тъй като според прокуратурата не е представен окончателен доклад за дешифрирането на извлечените данни, посочва изданието „Слободен печат".