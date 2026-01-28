Пицария изгоря в Загреб: Вижте какво остана от нея (ВИДЕО)

Голям пожар възникна тази сутрин около 4:50 часа местно време в столицата на Хърватия - Загреб. Пожарът обхвана пицария на улица в града, като към момента причините за огъня все още не са ясни, пише хърватската медия "Индекс". Пожарът вдигна на крак пожарната в хърватската столица, тъй като освенвсичко друго пицарията на партерния етаж на жилищна сграда. В крайна сметка пожарът е потушен.

Има ли пострадали?

Всички лица, които са били в сградата, са я напуснали своевременно и безопасно.

В пицарията не е имало хора. Няма пострадали, а размерът на материалните щети все още не е установен.

Загребската полиция обяви, че ще последва разследване на място, както и криминално разследване.

Скорошни пожари на Балканите

Припомняме, че тази седмица в гръцкия град Трикала пламна фабрика за бисквити, при който обаче загинаха петима работници.

Впоследствие се оказа, че натрупване на леснозапалим пропанов газ, изтичащ от подземни тръби във фабриката за бисквити „Виоланта“, който се е запалил от електрическа искра, е причинило смъртоносната експлозия тази седмица.

Собственикът и двама управители на фабриката бяха арестувани във вторник и са обвинени в непредумишлено убийство и небрежност, предаде гръцкото издание Kathimerini.

Междувременно в началото на седмицата възрастен мъж загина при пожар в дома си в Румъния. ОЩЕ: Трагедия: Пожар в голяма гръцка фабрика уби трима души (ВИДЕО)