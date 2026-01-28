Лайфстайл:

Пицария изгоря в Загреб: Вижте какво остана от нея (ВИДЕО)

28 януари 2026, 16:52 часа 158 прочитания 0 коментара

Голям пожар възникна тази сутрин около 4:50 часа местно време в столицата на Хърватия - Загреб. Пожарът обхвана пицария на улица в града, като към момента причините за огъня все още не са ясни, пише хърватската медия "Индекс". Пожарът вдигна на крак пожарната в хърватската столица, тъй като освенвсичко друго пицарията на партерния етаж на жилищна сграда. В крайна сметка пожарът е потушен.

Има ли пострадали?

Всички лица, които са били в сградата, са я напуснали своевременно и безопасно.

В пицарията не е имало хора. Няма пострадали, а размерът на материалните щети все още не е установен.

Загребската полиция обяви, че ще последва разследване на място, както и криминално разследване.

Скорошни пожари на Балканите

Припомняме, че тази седмица в гръцкия град Трикала пламна фабрика за бисквити, при който обаче загинаха петима работници. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Впоследствие се оказа, че натрупване на леснозапалим пропанов газ, изтичащ от подземни тръби във фабриката за бисквити „Виоланта“, който се е запалил от електрическа искра, е причинило смъртоносната експлозия тази седмица. 

Собственикът и двама управители на фабриката бяха арестувани във вторник и са обвинени в непредумишлено убийство и небрежност, предаде гръцкото издание Kathimerini.

Междувременно в началото на седмицата възрастен мъж загина при пожар в дома си в Румъния. ОЩЕ: Трагедия: Пожар в голяма гръцка фабрика уби трима души (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Хърватия пожар Загреб
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес