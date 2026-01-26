Спорт:

Трагедия: Пожар в голяма гръцка фабрика уби трима души (ВИДЕО)

26 януари 2026, 10:15 часа 249 прочитания 0 коментара
Трима души са били открити мъртви, а двама други са в неизвестност след пожар в хранителна фабрика близо до град Трикала в Централна Гърция, съобщи служител на пожарната пред Ройтерс, предаде гръцкото издание Kathimerini. Загиналите са били открити овъглени в мазето на сградата, като става въпрос за три жени, които са били нощна смяна по време на инцидента, допълва друга гръцка медия typosepeirou.gr.

Пожарът е избухнал рано тази сутрин. 13 души са били във фабриката, когато е избухнал пожарът и осем от тях са успели да излязат от съоръжението.

Причината за пожара не е ясна. Местните медии съобщиха, че преди пожара е била чута силна експлозия.  

В момента около 40 пожарникари и 13 камиона са били разположени във фабриката. Междувременно в социалните мрежи се появиха кадри от огнената стихия. 

Позицията на компанията

Известната компания Violanta посочва „неизвестна причина“ в изявление, което публикува относно експлозията и пожара, възникнали във фабриката ѝ в Трикала в ранните часове на понеделник.

„В този момент единствената ни грижа са нашите хора. Ние сме до тях и техните семейства и правим всичко възможно, за да ги подкрепим. В същото време сътрудничим напълно на съответните органи и предоставяме цялата налична помощ", допълва фабриката, предава typosepeirou.gr. ОЩЕ: Автобус, пътуващ от България за Измир, пламна на ГКПП "Капъкуле"

Деница Китанова
