Пожар в Белград: Ето кое посолство се запали (ВИДЕО)

Пожар е избухнал тази сутрин след 8.30 часа сръбско време в пакистанското посолство в сръбската столица Белград, съобщи Радио и телевизия на Сърбия, което е собственост на сръбската държава. Пожарът е възникнал на последния етаж на посолството. Пожарникарите са овладели пожара и на последния етаж на посолството се вижда само дим. По-късно пожарът в посолството на Пакистан в Белград бе потушен, допълва "Данас“.

Има ли пострадали?

Все още не е известно дали има пострадали, пише още Радио и телевизия на Сърбия. ОЩЕ: Палеж на гуми едва не доведе до огромна трагедия в "Младост 3" (СНИМКИ)

Затруднение в движеинието в района

Движението в района на пожара е било силно задръстено. Причината е, че едната лента за движение е блокирана от пожарни коли в посока Дедине. Движението в района е било забавено в посока центъра на сръбската столица, пише още сръбската медия.

Посолството на Пакистан в Сърбия

Посолството на Пакистан в Белград е създадено през 50-те години на миналия век още по времето на бивша Югославия. Целта е да поддържа дипломатическите отношения между Пакистан и тогавашна Югославия, които датират от 1948 г.

Дипломатическото присъствие в сръбската столица продължава да функционира активно до ден днешен. ОЩЕ: Много сериозна ситуация: Полската армия на помощ за пожар до Варшава