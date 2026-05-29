Много сериозна ситуация: Полската армия на помощ за пожар до Варшава

Подразделение на войските за териториална отбрана на полската армия се включи тази сутрин в гасенето на пожар недалеч от полската столица Варшава. Огънят е обхванал близо 100 хектара борова гора в Мазовецкото войводство, съобщи полският заместник-председател и министър на националната отбрана Владислав Кошиняк-Камиш.

"От тази сутрин 100 войници от войските за териториална отбрана се включиха в операцията за потушаване на пожара във Воломински окръг в Мазовецкото войводство", написа Кошиняк-Камиш в социалната мрежа Х, като допълни, че става въпрос за много сериозна ситуация.

Пожарът е започнал вчера и се е разпространил бързо заради силния вятър. В борбата с огъня участваха самолети, полицейски хеликоптер "Блек Хоук", повече от 250 пожарни автомобили, както и 800 огнеборци и лесничеи.

Жителите на населените места в близост до пожара получиха предупреждение за евакуация.

Старшият лесничей на Мазовецкото войводство Пьотър Серафин заяви, че наличните данни подсказват, че става въпрос за умишлен палеж, съобщи полският телевизионен канал "Полсат нюз".

В началото на този месец пилот загина при потушаване на силен пожар на площ от 250 хектара гори в Любелското войводство в Източна Полша след като самолетът му падна и се разби.

