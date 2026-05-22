Палеж на гуми едва не доведе до огромна трагедия в "Младост 3" (СНИМКИ)

Подпалени изглежда нарочно гуми в столичния квартал "Младост 3" едва не са довели до човешки жертви. Пожарът е станал в блок 347, вход 1 - по данни на репортер на Actualno.com, пламъците са тръгнали към 4:00 часа тази сутрин от площадката на първия етаж.

Запалени са гуми и гъстият, отровен черен дим от огъня е тръгнал нагоре. Actualno.com научи, че на място е дошла линейка, защото е имало хора, които са се нуждаели от медицинска помощ заради вдишване на дим и сажди. За щастие няма сериозно пострадали.

В самия блок, който е 8-етажен, димът и саждите са стигнали на практика до основния коридор на всеки етаж и съответно има следи. Хората се опитват да почистят, но споделиха, че е все едно да чистиш прегоряло машинно масло. За щастие етажната собственост разполага с фирма за поддържка и тя е дошла да чисти, използва и маркучи.

На място е дошла и полиция, защото изглежда очевидно, че става въпрос за умишлен пожар. Actualno.com разбра, че се разследва дали живущ в блока не е автор на пожара - информацията е, че се проверява млад мъж, за когото се знае, че има мотор.

