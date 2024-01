Сърбия освободи бивш шеф в украинските служби, обявен от Киев за предател

Наумов е замесен в редица наказателни дела в Украйна и напуска страната малко преди началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г. Сръбските власти многократно са отказвали да го екстрадират с мотива, че това представлява "политическо преследване" от страна на Киев.

Според решението на съда документите на бившия служител на СБУ са конфискувани и му е забранено да напуска Сърбия до приключване на производството по обжалване на присъдата му.

Адвокатите на Наумов са подали жалба срещу забраната за пътуване с аргумента, че е налице заплаха за живота на мъжа, но съдът я е отхвърлил, предаде БГНЕС.

🥷💰SBU General Andriy Naumov was arrested in Serbia crossing the border.

He tried to smuggle $20 million and gems across the border.

Naumov headed the Main Directorate for Internal Security of the SBU - just before the start of the military operation on February 23, 2022, ...1/4 pic.twitter.com/Z9vN40ttwm