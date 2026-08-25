Трус от 4,7 по Рихтер на 190 км от Русе

Земетресение с магнитуд 4,7 по Рихтер е регистрирано тази сутрин в румънската сеизмогенна зона Вранча.

По данни на Националния сеизмологичен център към НИГГГ-БАН трусът е регистриран в 04:56 часа на 25 август 2026 г. Епицентърът е в района на Брашов.

Трусът е усетен близо до България

Още: Нов трус в Испания разлюля Гранада, има ранени (ВИДЕО)

Земетресението е станало на около 190 километра от Русе, 270 километра от Плевен и приблизително 400 километра от София.

Към момента няма данни за нанесени щети или пострадали на територията на България.