Трус от 4,7 по Рихтер на 190 км от Русе

Земетресение с магнитуд 4,7 по Рихтер е регистрирано тази сутрин в румънската сеизмогенна зона Вранча.
По данни на Националния сеизмологичен център към НИГГГ-БАН трусът е регистриран в 04:56 часа на 25 август 2026 г. Епицентърът е в района на Брашов.
Трусът е усетен близо до България
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Земетресението е станало на около 190 километра от Русе, 270 километра от Плевен и приблизително 400 километра от София.
Към момента няма данни за нанесени щети или пострадали на територията на България.
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