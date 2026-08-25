Спорт:

Свлачището край Пампорово застрашава достъпа до курорта преди зимата

25 август 2026, 9:44 часа 647 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Свлачището край Пампорово застрашава достъпа до курорта преди зимата

Свлачището край Пампорово продължава да създава сериозни затруднения за достъпа до курорта, слаед като засегна основната пътна връзка между Смолян и Пампорово. Свлачищният участък е с дължина близо 70 метра. Кметът на Смолян Николай Мелемов обясни, че проблемът не засяга единствено туристите, които пътуват към Пампорово, а десетки и стотици хора, които работят в района и ежедневно преминават по пътя.

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Пътят е държавна собственост, а по възстановяването му работи Агенция "Пътна инфраструктура". От общината са изградили авариен служебен път в района на свлачището, който може да бъде използван при необходимост. Той обаче не е подходящ за нормалния автомобилен трафик. "Направихме авариен служебен път на свлачището, но оттам не могат да пътуват всички. Той е за екипи на Спешна помощ, например", посочи кметът в ефира на Нова телевизия.

С наближаването на зимния сезон обаче възможностите за използване на временния маршрут ще бъдат допълнително ограничени. Затова местната власт настоява проблемът да бъде решен по-скоро. 

Към момента свлачището остава активно, а възстановяването на пътя е сред основните задачи преди началото на зимния сезон. 

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Пампорово Смолян свлачище
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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