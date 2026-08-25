"Да подариш усмивка": Жена предоставя безплатно бунгало на хора, които не могат да си позволят море

Жена от Кранево предоставя напълно безплатно бунгало край морето на хора или семейства, които нямат финансовата възможност да си позволят лятна почивка. Десислава Железова е решила да предостави няколко дни престой на непознати, които имат нужда от почивка, но не могат да си я позволят. "Имам къща в съседния имот и това бунгало, което сме направили, но никой не го ползва. Реших да подаря на някой няколко дни на морето", разказа тя в ефира на Нова телевизия.

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Бунгалото се намира на около километър от морето, но това е възможността, която Железова може да предложи. За нея жестът има и социален елемент – освен да помогне на хора в затруднение, тя иска да се запознае с нови хора и да предаде нататък идеята за добротата.

Сред първите гости са били майка и детето ѝ от Русе. Те останали в бунгалото четири дни. Жената е самотна майка и не е била на море със сина си от седем години. Семейството било изключително доволно от престоя си. Жената дори е готова да помогне с транспорта на хора, които нямат личен автомобил и пристигат с влак или автобус.

Следващите гости също вече са планирани – очаква се да пристигне мъж от Монтана, а след него и две момчета, както и майка със 7-годишния си син.

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Железова разказва, че е получила и негативни коментари, включително твърдения, че профилът ѝ е фалшив. Признава, че понякога изпитва притеснение, когато посреща напълно непознати хора в имота си. Въпреки това вярва, че доброто в хората надделява.

"Да подарят една усмивка на някой. Това е", е посланието ѝ към други собственици на имоти, които разполагат с празни жилища или бунгала.