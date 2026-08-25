Манчестър Сити следи ас на Ливърпул - цака друг гранд от Висшата лига за подписа му

През последните седмици Манчестър Сити поддържа контакт с Тотнъм. "Шпорите" проявяват сериозен интерес към две от звездите на "Етихад" и по последна информация вече са се договорили. Медиите на Острова пишат, че Савиньо ще премине в Лондон за трансферна сума в размер на 75 милиона паунда, докато Омар Мармуш ще бъде привлечен под наем с опция за закупуване. Добрите отношение на двата клуба обаче ще останат на страна за друга битка на трансферния пазар.

Ман Сити влиза в трансферна битка с Тотнъм

Според информации Манчестър Сити е изразил интерес към една от звездите на Ливърпул в явен опит да попречи на Тотнъм да привлече крилото. Става въпрос за Коди Гакпо, който през последните седмици бе свързван с преминаване в Лондон. Мунир Буалин от нидерландското издание "Soccernews" пръв съобщи за тази новина, а по-късно тя беше потвърдена и от "The Athletic". Всичко това се случва, докато Тотнъм преговаря за цената на Гакпо, като според Буали оферта от 51 милиона паунда вече е била отхвърлена.

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В информацията се сочи още, че "гражданите" все още не са се свързали с Ливърпул, а само следят ситуацията около нидерландеца. На "Етихад" не гледат на Гакпо като играч, който автоматично ще попадне в титулярния състав на Енцо Мареска. Нападателят е предназначен преди всичко да придаде допълнително качество и дълбочина на отбора. Макар и малко вероятно, ако на Гакпо бъде даден пряк избор между Манчестър Сити и Тотнъм, би било интересно да се види дали той ще избере да бъде титуляр в Лондон или да играе в Манчестър роля, подобна на тази, която заема в Ливърпул. Междувременно "шпорите" подготвят нова оферта и възнамеряват да опитат да накарат мърсисайдци да преосмислят решението си.

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