От сцената към екрана: Рики Мартин се завръща в киното (ВИДЕО)

Пуерториканският певец, актьор и носител на "Грами" Рики Мартин снима първия си испаноезичен филм от 20 години насам, съобщи електронното издание "Дедлайн".

Рики Мартин е едновременно актьор и изпълнителен продуцент в новия филм на мексиканския режисьор Гаел Гарсия Бернал "Hombre al Agua" ("Човек зад борда"). Новината беше обявена малко преди световната премиера на лентата. Още следващия месец филмът ще направи своя дебют в Северна Америка, като ще бъде представен и на престижните филмови фестивали във Венеция и Торонто.

Повече за филма "Човек зад борда"

Още: Рики Мартин с трогателен жест за 18-ия рожден ден на синовете си (СНИМКИ)

Изпълнителят на хита "Livin’ La Vida Loca" се е присъединил към проекта в навечерието на снимките в Мерида, столицата на мексиканския щат Юкатан, но присъствието му в екипа се разкрива едва сега.

Определян като комедийна драма със сюрреалистични нотки, "Човек зад борда" е третият пълнометражен филм на Бернал на режисьорския стол, след актьорските му успехи в "Amores Perros" и сериала "Моцарт в джунглата" ("Mozart in the Jungle"). Мексиканската звезда e съсценарист и продуцент на проекта.

Във филма Гаел Гарсия Бернал играе ролята на Камило - кубински спасител, който живее уединено. Животът му обаче се преобръща напълно, след като спасява от удавяне в Карибско море Абел - влиятелен мексикански бизнесмен с политически амбиции. Благодарният Абел предлага на Камило работа като негова "дясна ръка" в Мексико. Там бившият спасител бързо укрепва позициите си и дори се жени за дъщерята на бизнесмена. Камило си мисли, че е ударил джакпота, но скоро разбира, че новият му мечтан живот крие опасни тайни и изобщо не е такъв, какъвто изглежда.

Първият трейлър и кадрите, разпространени от дистрибутора на филма, разкриват, че Мартин влиза в ролята на персонаж на име Роби. Певецът се присъединява към звезден латиноамерикански актьорски състав, който включва още Есмералда Пиментел, Дебора Насименто, Наталия Орейро, Ана Диас, Мануел Гарсия-Рулфо и Хорхе Салинас.

Участието на Рики Мартин в лентата

"Участието на Рики беше една от онези прекрасни случайности. Той беше първият човек, когото си представих за тази роля, но идеята изглеждаше толкова луда и почти невъзможна, че пазех името му в тайна през по-голямата част от процеса по разработване на проекта", казва Бернал. "Тъй като ролята изискваше само един снимачен ден, си казвахме, че лесно ще намерим човек. Накрая, точно преди старта на снимките, открих номера му и му се обадих. Преди изобщо да успея да му разкажа за проекта, той просто каза: "Каквото кажеш".

"Рики прояви невероятна щедрост, усети перфектно духа на филма и улови хумора на своя герой, превръщайки се в един от най-силните стълбове на проекта. Включването му като изпълнителен продуцент беше съвсем естествена стъпка, родена от този негов ентусиазъм", добавя режисьорът.

Още: Рики Мартин прекъсна концерта си, за да говори за психичното си здраве (ВИДЕО)

Ролята в "Човек зад борда" е първата изцяло испаноезична екранна поява на Рики Мартин от над две десетилетия насам. Преди да се фокусира върху соловата си музикална кариера, той пробива като актьор именно през 90-те години с участието си в мексиканския мюзикъл "Mama ama el Rock" и теленовелата "Reaching for a Star II".

Съвсем наскоро той направи силна роля в отличения с "Еми" сериал на Apple TV+ "Palm Royale". Там той се превъплъщава в образа на Робърт Диас - барман, който води двойнствен живот на фона на бляскавото висше общество в Палм Бийч.

"Като актьор и изпълнителен продуцент за мен винаги е чест да работя с Гаел Гарсия Бернал – един от най-талантливите творци на своето поколение. Тук съм за една малка роля, но с Гаел всичко минава на друго ниво. Невероятно горд съм, че изминах това пътешествие и станах част от "Човек зад борда", коментира Рики Мартин.

Бернал продуцира филма съвместно с Фернанда де ла Пеза и Стейси Перски, както и с дългогодишния си приятел и колега Диего Луна чрез общата им компания La Corriente del Golfo.

Още: Рики Мартин призна: Баща ми ме накара да разкрия, че съм гей

Световната премиера на "Човек зад борда" ще бъде в секцията Spotlight на фестивала във Венеция, след което филмът ще има специална прожекция и в Торонто. "Човек зад борда" излиза по кината в Мексико на 24 септември. Лентата е сред 17-те заглавия, които се борят да представят страната на 99-ите награди "Оскар".

Сценарият е написан в съавторство с Мариано Пенсоти, а вдъхновението за историята идва от личния опит на Бернал, след като самият той става баща.

"Започнах да си давам сметка как на определена възраст бащинството променя връзката ти с времето, с партньора и с приятелите. Изведнъж, между работата и семейството, всяка минута от деня ти е заета и почти без да усетиш, се прокрадва един особен вид самота", обяснява той.

"Запитах се как би изглеждала най-екстремната форма на това чувство и кой би могъл да я изпита. Така се появи Камило – кубинец, който живее далеч от своя остров и усеща, че той се разпада, точно в момента, в който собственият му семеен живот започва да се разпада. "Човек зад борда" можеше да бъде просто комедия за една раздяла. Но тази раздяла отвори вратата към много други теми, които ми беше интересно да изследвам - като мъжествеността, класовите различия, имиграцията, политиката, приятелството и чувството за принадлежност", казва режисьорът.

Източник: БТА