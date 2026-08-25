Тревога: Нарушиха въздушното пространство на Кипър

Фондацията за безопасност на полетите в Югоизточна Европа-Кипър изрази загриженост относно многократните нахлувания на турски военни самолети и дронове в района за полетна информация в Никозия без координация с органите за контрол на въздушното движение, предаде гръцкото издание Kathimerini. Според Кипърската информационна агенция (CNA), групата заяви, че подобна дейност представлява допълнителни рискове, когато се случва в близост до основни полетни маршрути и подходите към летищата в Ларнака и Пафос, като същевременно оказва ненужно натоварване върху авиодиспечерите.

Изявлението му последва скорошни медийни публикации и опасения, изразени от Синдиката на авиодиспечерите в Кипър и Министерството на гражданската авиация на страната.

Фондацията заяви, че спазването на международните правила за гражданско въздухоплаване и процедурите за координация е от съществено значение за защитата на пътниците и полетите, като същевременно подчерта, че авиационната безопасност в рамките на Никозия FIR остава на високо ниво.

Турките самолети в Гърция

Припомняме, че само за 7 августт 2026 г. турски военни самолети и дронове бяха нарушили въздушното пространство на Гърция 17 пъти над Егейско море. В един от случаите гръцки изтребител, изпратен да ги прогони, се е забъркал в симулиран въздушен бой срещу турски пилот, което означава, че самолетът е извършил маневра за прехващане и е проиграл атакуващи действия спрямо турския дрон, сякаш е в реален бой, но без да възпроизведе физически изстрел. ОШЕ: Турция ги прати: Дронове нарушиха въздушното пространство на Гърция