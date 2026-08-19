Атанас Бостанджиев даде мнението си за представянето на Левски срещу АЕК

Собственикът на Левски Атанас Бостанджиев остана изключително доволен от представянето на „сините“ при нулевото равенство срещу АЕК Атина. Двата отбора не успяха да си отбележат гол в първия плейофен сблъсък за влизане в основната фаза на Шампионската лига, но домакините получиха сериозна подкрепа от близо 40 000 зрители на Националния стадион "Васил Левски".

Бостанджиев горд от представянето на Левски: "Уникална игра!"

Бостанджиев не скри емоциите си след последния съдийски сигнал и даде висока оценка на показаното от футболистите на Хулио Веласкес. "Естествено, че съм доволен. Много съм горд. Уникална игра", заяви босът на Левски, цитиран от Sportal.

Още: Треньорът на АЕК хвърли ръкавицата към Левски: "Изпуснахме победата, в Атина теренът ще е по-добър!"

"Сините" имаха своите възможности да стигнат до попадение, но не успяха да преодолеят стража на АЕК. Гостите от Атина също създадоха опасни положения, като през първата част дори удар на Лука Йович срещна напречната греда.

Въпреки липсата на голове, Левски показа характер и се противопостави на гръцкия шампион в равностоен двубой. Резултатът оставя интригата напълно жива преди реванша, който е на 26 август в Атина.

Още: Наско Сираков с мощно послание за Левски след равенството с АЕК