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Шефовете на Левски не се уплашиха от АЕК - заканиха се за реванша в Атина

19 август 2026, 0:23 часа 784 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Шефовете на Левски не се уплашиха от АЕК - заканиха се за реванша в Атина

Спортният директор на Левски Георги Костадинов и изпълнителният директор на клуба Даниел Боримиров дадоха положителна оценка за представянето на "сините" при равенството 0:0 с АЕК Атина. Двамата отчетоха класата на гръцкия шампион, но изразиха увереност, че Левски може да постигне добър резултат в реванша.

Левски ще бъде по-концентриран и по-клиничен за реванша в Гърция

Костадинов определи двубоя като "много сериозен" и похвали зрелостта на футболистите. "Не успяхме да отбележим гол, но съм убеден, че в Гърция ще успеем да постигнем добър резултат", заяви той.

Според него АЕК е затруднил "сините" със своята класа и тактическа дисциплина. Костадинов обърна внимание и на новото попълнение Марко Груич, който все още не може да играе в Европа, но се очаква да бъде важна фигура за отбора занапред. "Това е един много опитен футболист, отлично момче с човешки качества. Ще бъде много полезен и в съблекалнята", коментира той.

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Левски - АЕК

Боримиров също остана доволен от показаното и подчерта необходимостта от по-добра концентрация в Атина. "Понякога във футбола не се възползваш от положенията и не побеждаваш. Ние ще си направим нашите изводи и ще бъдем по-концентрирани за реванша", заяви изпълнителният директор.

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Той е убеден, че треньорът Хулио Веласкес знае какво трябва да бъде коригирано преди решаващия мач. "Много съм доволен от борбата, която показахме", добави Боримиров. Реваншът е на 26 август в Атина.

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Шампионска лига Левски Даниел Боримиров АЕК Атина Георги Костадинов
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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