Пореден удар срещу енергийна инфраструктура: Русия извади от строя украински ТЕЦ

Русия предприе масирана атака срещу една от топлоелектрическите централи на най-голямата частна енергийна компания в Украйна - DTEK. Централата е преустановила производството на електроенергия, а оборудването ѝ е претърпяло сериозни повреди, съобщиха от компанията в Telegram и напомнят, че от началото на пълномащабното нахлуване топлоелектрическите централи на DTEK са били обект на вражески атаки над 230 пъти. При последната атака на 12 юни загина служител на централата.

Руските атаки и украинските ТЕЦ-ове

Луганската и Запорожката ТЕЦ са под руска окупация от 2022 г., напомня РБК - Украйна. Окупаторите разрушиха ТЕЦ „Курахив“ през 2024 г. По-рано руснаците отново атакуваха енергийната инфраструктура на DTEK Нафтогаз. В резултат на удара е трябвало да бъде спряно газодобивното съоръжение в Полтавска област. Съобщава се също, че в нощта на 17 август руски дронове са атакували масирано една от мините на DTEK в Днепропетровска област. В резултат на обстрела е загинал един човек, а друг е ранен.

Освен това, възстановяването на електрозахранването от DTEK след вражески обстрел позволи в края на юли да бъде възстановено електрозахранването в домовете на близо 440 000 украински семейства, пише още РБК-Украйна. ОЩЕ: Удар след удар в Русия: Склад на Wildberries, рафинерия, ТЕЦ. Жертви на руски ракети в Запорожие и Киев (ВИДЕО)