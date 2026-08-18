Искам да подтикна младите хора да слушат качествена музика: Филип Донков в Студио Actualno (ВИДЕО)

За мен това наистина беше изключителна емоция. Аз мога само да бъда благодарен на D2 за невероятната възможност.

Това каза в предаването "Студио Actualno" музикантът и певец Филип Донков, във връзка с националното турне на D2 "100 години", което младият изпълнител подгря в Бургас. Следващите дати, на които публиката ще може да се наслади на музиката на Филип Донков като част от турнето на D2 са 09.09 (Стара Загора) и 12.09 (Варна).

Пред камерите на Actualno той сподели, че макар винаги да има притеснение преди излизането на сцена, то не е негативно и няма търпение да се срещне със своите почитатели.

"За мен няма значение пред каква публика излизаш - дали ще е пред 15 000 души или пред 50. Емоцията е една и съща, да дадеш нещо от себе си, да направите една невероятна симбиоза между твоята енергия, енергията на публиката, да я пресъздадете в нещо красиво", разказа той.

Миналата година бе много успешна за младия изпълнител, не само заради участието му в 9-и сезон на предаването "България търси талант", където спечели сърцата на публиката, но и заради двата сингъла ("Искра" и "История без край"), с които талантливият музикант заяви своето присъствие на българската музикална сцена.

"Мога само да съм благодарен на хората, които ме харесват... Виждал съм хора, които са идвали от други градове заради мен. Имам тази връзка с почитателите, което е най-важното за мен, защото нашият дълг като артисти е да им отделим достатъчно внимание", каза Донков.

Той сподели, че един от основните му приоритети е да подтикне младото поколение да слуша българска музика, да чете поезия и да спре да подражава на "мутренския" начин на живот, който част от мейнстрийм музиката и съдържанието промотира.

"Много хора слушат такава музика и се вълнуват от нея. Жалкото е, че тя преобладава главно при младите и ги учи на поведение, на начин на живот, който е грозен и в повечето случаи - невъзможен... Те искат да подражават на известните хора с татуировките, с направените лица, с многото пари, жени, коли... Много е жалко, че младото поколение иска да прилича на това нещо", заяви музикантът.

Като млад човек Филип се стреми да показва на своите приятели и връстници какво според него си заслужава да бъде слушано, четено и гледано. Надява се заедно с други млади изпълнители да успеят постепенно да обърнат тази тенденция и отново да дадат повече пространство на качествената българска музика.

Затова след свои концерти или участия той често отправя един и същ апел към публиката - да слуша качествена българска музика и да дава шанс на младите изпълнители. Според него е важно да се подкрепя музика с адекватно съдържание и позитивно послание.

Филип подчертава, че промяната изисква общо усилие. Той призовава зрителите и слушателите да вярват в младите хора, да им дават възможност и да ги насочват към правилните примери.

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