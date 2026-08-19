Бъдещ опонент на Зеленски? Федоров призова за избори в Украйна, въпреки войната (ВИДЕО)

Популярният бивш министър на отбраната на Украйна Михайло Федоров, който беше освободен от поста през юли, призова във вторник вечерта за създаване на условия за провеждане на избори, въпреки руската инвазия в Украйна, и за „възстановяване на пълен демократичен процес“, предаде френкият вестник Le Monde. „Демокрацията не може да бъде заложник на Русия. Затова трябва да намерим законов, безопасен и реалистичен механизъм, който ще позволи на Украйна да възстанови пълноценния демократичен процес дори насред продължителна война“, каза Федоров в кратка реч, излъчена в YouTube .

Критики към управлението

Федоров също така осъди „системната криза на управлението“, критикувайки институциите за тяхната бавност, съпротива срещу промените и култура, която понякога според него дава приоритет на лоялността пред ефективността.

Той също така посвети значителна част от речта си на корупцията, чиито последици според него са особено сериозни във военно време. ОЩЕ: Зеленски изпадна от топ 3 по рейтинг в Украйна, невероятна изненада само за седмица

„Всяка гривна, която трябва да се използва за отбрана, трябва да се използва за отбрана", заяви той, подчертавайки, че присвоените средства могат да означават дронове, боеприпаси или оборудване, които никога не достигат до украинските сили.

Според него чувството за несправедливост рискува да подкопае доверието между гражданите и държавата, особено когато войниците рискуват живота си, докато други печелят от войната, или когато решенията на властите не са адекватно обяснени. Затова той се застъпва за „нов обществен договор“, основан на отношения на доверие и реципрочност: гражданите изпълняват задълженията си към държавата, докато държавата действа прозрачно и защитава своите граждани. Украинците, според него, могат да приемат, че властите могат да допускат грешки в такава сложна война, но „те имат право на истината".

Федоров говори за Украйна след войната

Бившият министър на отбраната подчерта необходимостта да се запази надеждата да видим „по-силна, по-справедлива и по-свободна“ Украйна след войната.

Според него Киев трябва да демонстрира, че една страна може едновременно да води война и да остане демокрация.

„Не трябва да позволяваме на Путин да решава кога украинците могат да избират своето правителство“, заяви той, преди да призове за изграждането на държава, където „институциите са по-силни от имената“, където резултатите надделяват над лоялността и където властта служи на Украйна, а не на самата нея. ОЩЕ: Организатор на протести в подкрепа на Федоров е върнат в армията. Русия унищожи обект на германска компания