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40 000 взривиха "Васил Левски", но гол не падна: Левски и АЕК оставиха всичко за Атина

18 август 2026, 23:51 часа 10488 прочитания 0 коментара

Българският футболен шампион Левски и гръцкият първенец АЕК Атина не успяха да се победят и завършиха при резултат 0:0 пред близо 40 000 зрители на Националния стадион "Васил Левски" в първи мач от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Мачът бе изключително равностоен, като и двата тима имаха своите силни минути, но не стигнаха до попадения. Така всичко остана за реванша в Атина, който е на 26 август.

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Още от самото начало Левски показа, че ще играе за победа. "Сините" стартираха офанзивно и опитаха да упражнят натиск към вратата на гостите от АЕК. Веднага се видя и тактическият замисъл на Веласкес с включването на левите бекове Майкон и Алекс Сентейес заедно на терена. Майкон влезе в средата на терена, докато Сентейес застана отляво, за да може двамата да си помагат в опазването на Лука Йович и Ловро Майер. Подобна тактика бе използвана и в реванша срещу Борац Баня Лука.

Бивш нападател на Реал уцели греда в началото

Първата опасна ситуация в мача се откри пред вратата на Левски. АЕК задържа топката и премина умело през линиите, а накрая Ловр Майер овладя и подаде към Лука Йович. Бившият нападател на Реал Мадрид и Милан излезе на стрелкова позиция и опита удар към далечния ъгъл, но изстрелът му се приземи върху напречния стълб, излизайки в аут за щастие на Светослав Вуцов и играчите пред него.

Левски - АЕК

Светльо Вуцов допусна много груба грешка, но Йович не се възползва

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В 29-ата минута Левски изпълни опасно центриране от статично положение, което създаде напрежение в наказателното поле на АЕК, но се стигна само до корнер. Четири минути по-късно АЕК отново бе много близо до гол. Остро центриране в наказателното поле стигна до много опасна зона на далечната греда, където съотборник на Лука Йович му взе топката от главата и го лиши от шанс да вкара. Секунди по-късно Светослав Вуцов допусна груба грешка при изнасянето на топката и я подари на Йович, който веднага опита удар от чудесна позиция, но стреля в аут.

Левски - АЕК

Око-Флекс остана длъжник на "сините"

В 38-ата минута дойде най-чистата ситуация пред Левски: Алдаир бе изведен зад защитната линия на АЕК по десния фланг в наказателното поле. Той веднага подаде точно към Армстронг Око-Флекс, който се озова на чиста стрелкова позиция в пеналтерията, но се забави с обработката на топката, като опита да я гардира и не успя да нанесе удар. Крилото изпусна чудесен шанс да вкара, а атаката на "сините" завърши с рутинен удар в обсега на вратаря на АЕК.

Добрите минути за Левски продължиха, като в 43-ата минута дълго диагонално подаване на Кристиан Димитров намери перфектно включилия се по левия фланг Алекс Сентейес. Той центрира добре в наказателното поле за Армстронг Око-Флекс, който овладя, но отново не успя да завърши подобаващо нападението на домакините.

През второто полувреме Левски опита отново да вземе инициативата, както бе и в началото на първата част, а в 54-ата минута Майкон направи хубав пробив, завършил с удар към вратата на АЕК, който обаче не затрудни стража на гостите. Четири минути по-късно дойдоха и първите смени в мача: тимът от Атина остана без звездите Лука Йовичи Ловро Маер, които отстъпиха местата си на Барнабаш Варга и Петрос Манталос.

Смените на АЕК дадоха резултат и гостите заиграха по-добре. Същевременно и Хулио Веласкес направи първите си промени - в 67-ата минута Хуан Переа замени Око-Флекс, а в 79-ата минута на терена се появиха и Асен Митков и Мазир Сула, които смениха Рейналдо и Евертон Бала. До края не се стигна до попадения и двата тима ще разрешат спора в Атина след седмица.

Преди мача Левски - АЕК

Във вторник вечер Левски излиза пред историческа атмосфера пред повече от 38 000 зрители, които ще опитат да дадат допълнителен импулс на тима на Хулио Веласкес. Залогът е огромен – класиране в основната фаза на Шампионска лига би донесло на Левски и гарантирана финансова инжекция от над 18 милиона евро.

Сержиньо

"Сините" обаче имат кадрови проблеми. Новото попълнение Марко Груич няма право да играе, тъй като все още не е картотекиран за европейските турнири. Срещата пропускат и контузените Оливер Камдем, Стипе Вуликич, Акрам Бурас, Радослав Кирилов и Мустафа Сангаре.

От другата страна е шампионът на Гърция АЕК – сериозно европейско препятствие, което ще търси добър резултат в София преди реванша. За Левски задачата е ясна: силно домакинство, дисциплина и резултат, който да остави всичко отворено преди решаващите поне 90 минути в Атина.

СТАРТОВИ СЪСТАВИ 

Левски: 92 Вуцов, 21 Алдаир, 31 Серафимов, 50 Димитров, 3 Майкон, 35 Сержиньо, 19 Мубарик, 20 Сентейес, 11 Око-Флекс, 7 Рейналдо, 17 Евертон Бала 

АЕК Атина: 1 Стракоша, 12 Рота, 2 Мукуди, 44 Филипе Релваш, 3 Пилиос, 14 Майер, 18 Марин, 6 Кайринен, 11 Койта, 9 Йович, 90 Зини

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Шампионска лига Левски АЕК Атина
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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