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Наско Сираков с мощно послание за Левски след равенството с АЕК

19 август 2026, 0:31 часа 782 прочитания 0 коментара

Мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков отправи силно послание след равенството 0:0 с АЕК Атина в първия плейоф за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Легендата на "сините" изрази гордост от представянето на отбора и от подкрепата на близо 40 000 привърженици на Националния стадион "Васил Левски".

Сираков горд от играта на Левски

Сираков подчерта, че никога не се е съмнявал в потенциала на клуба и припомни свои думи от преди шест години. "Аз съм горд с това, което показва Левски. Горд съм, че имаме отбор и феновете го оценяват. Никога не съм се съмнявал и го казах още преди шест години, че Левски не е създаден да оцелява, а да побеждава", заяви Сираков.

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Наско Сираков

"Ако играем така, аз съм спокоен"

Той призна, че развръзката на европейската битка е в ръцете на съдбата, но вярва в шансовете на "сините" преди реванша в Атина. "Беше въпрос на време. Господ ще реши. Ако играем така, аз съм спокоен. Дори и да загубим, ще съм горд от отбора", допълни мажоритарният собственик.

Реваншът е на 26 август в Атина. Победителят от сблъсъка ще си осигури място в основната фаза на Шампионската лига.

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Шампионска лига Наско Сираков Левски АЕК Атина
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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