Тодор Батков надъха Левски за Атина: "Шансовете са 50 на 50!"

Бившият собственик на Левски Тодор Батков оцени положително представянето на "сините" при равенството 0:0 срещу АЕК Атина в първия плейофен сблъсък за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Според него двата отбора са имали своите възможности, а всичко остава напълно отворено преди реванша в Атина.

Батков: Достойно представяне от Левски

"Достойно представяне. Имахме шансове и ние, и те. Това е най-класният ни съперник тази година. Всичко може да се случи във втория мач", заяви Батков пред bTV след края на срещата.

Левски изигра равностоен двубой срещу шампиона на Гърция пред повече от 40 000 зрители на Националния стадион "Васил Левски". „Сините“ имаха няколко добри възможности за гол, но не успяха да преодолеят вратаря на гостите. От своя страна АЕК също създаде опасности, включително удар на Лука Йович, който срещна напречната греда.

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Батков очаква по-различен двубой в Атина и се надява Левски да се възползва от качествата на своите офанзивни футболисти. "Надявам се да се играе по-открито и бързите ни нападатели да вкарат. Според мен шансовете са 50 на 50", добави бившият бос на "сините".

Реваншът между АЕК и Левски е на 26 август в Атина, като победителят от двата мача ще продължи към основната фаза на Шампионската лига.

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